Беларусь превращается в БССР-2, или Опасная игра не по правилам Минска

Пишет директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев. директор по исследованиям аналитического центра EAST





“Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями”, – заявил Владимир Семашко.





Опа, про обновленные договоренности создать единый парламент и правительство (!) беларуские власти молчали, как рыба. До сей поры обществу фактически скармливали версию, что Лукашенко удалось отбиться хотя бы от явного политического компонента интеграции. То есть, что раздел 5-ый Договора о создании Союзного Государства (СГ) про органы СГ не будет форсироваться.





Планы по унификации законодательства с российским чуть ли не во всех сферах и без того сулят сдачу значительной части суверенитета. Но если некие договоренности на перспективу про Парламент СГ и союзный Совмин – правда, то опасная игра не по планам Минска рискует превратиться в еще более скорое поглощение Беларуси и превращение ее в БССР-2, чем казалось ранее.









Лукашенко, конечно же, рассчитывает в очередной раз обыграть Кремль и обеспечить выгодную сделку: отдать сравнительно малое (типа унификации законодательства в некритичных отраслях, передачу контроля над реэкспортом санкционки и др.) взамен на дальнейшую ощутимую экономическую поддержку в виде низких цен на газ, компенсаций нефтяной отрасли и дальнейшей кредитной поддержки. Поставив на кон ни больше ни меньше как суверенитет страны, беларуские власти почему-то уверены (и уверены ли?), что Кремль в очередной раз поведется на обещания, заплатит наперед и устрашится реальных действий Лукашенко по прекращению военного сотрудничества, а то и мифическому “уходу на Запад”.





Недавние заявления Лукашенко о том, что совместная противовоздушная оборона и охрана общих границ дорого стоят, и вообще “На хрена нам такой союз?” – об этом.





По всей видимости, секретная, парафированная в сентябре, Программа действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства в своей преамбуле ссылается на статью 63 Договора и далее последовательно проходится по его положениям, типа статьи 20 (единое гражданское и налоговое законодательство), статьи 25 (унифицированный банковский надзор) и т.д. Число исключительных и совместных сфер ответственности (более 30), оговоренных в Договоре, примерно соответствует числу анонсированных дорожных карт.





Посольство Беларуси в России поспешило заявить, что Семашко не так поняли и якобы выдрали его слова из контекста. Ну так нечего послу ляпать не подумавши, общественность и так напряжена всей секретностью переговорного процесса. И даже если Программа действий не содержит планы по реанимации реальных надгосударственных органов СГ, то полностью не исключено, что Кремль поднимет этот вопрос на более позднем этапе.





В любом случае, с приближением 8-го декабря ставки в переговорах растут, и никакого шага навстречу Беларуси ни по одному из трёх экономических столпов поддержки (нефть, газ, кредиты) Кремль не сделал. Все они обусловлены конкретными обязательствами Минска по более глубокой интеграции.









В конце октября стало известно, что Евразийский банк развития заморозил выдачу последнего транша кредита Беларуси в размере 200 млн дол. Это в придачу к ранее замороженному межгосударственному кредиту на 600 млн долл.





По цене на газ до сих не договорились. Как ранее пожаловался журналистам беларуский заместитель министра энергетики, Россия увязывает этот вопрос с согласованием всех интеграционных дорожных карт. Впрочем, у Минска пока довольно сильная позиция именно по газовому вопросу, учитывая, что о транзите газа с Киевом Москва до сих не договорилась, а запуск “Северного потока – 2” переносится на полгода.





Кремль также в очередной раз дал понять, что компенсация Беларуси потерь из-за изменений в правилах налогообложения в нефтяной отрасли возможна лишь в случае продвижения с унификацией налогового законодательства. Иначе требования Минска о компенсации выглядят “странно”, сообщил пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Более того, Россия до сих пор не выплатила компенсацию даже за потери Беларуси от поставок загрязненной нефти в апреле этого года.





Некоторые российские источники сообщают, что работу по финализации дорожных карт интеграции курирует с российской стороны никто иной как Михаил Бабич, которого Кремль весной отозвал с должности посла по просьбе Лукашенко. Как и предполагалось, ничего радикально в позиции Кремля в отношении Беларуси это не изменило, и Бабич продолжил заниматься Беларусью из Москвы.





В довесок ко всему, на днях неизвестные атаковали белорусское посольство в Екатеринбурге и спалили беларуский флаг. Российская сторона также провела телефонный обзвон жителей Беларуси, на основании которого выдала сомнительные выводы социологического исследования, которые уже широко тиражируются в российских СМИ. Цель опроса – манипуляция общественным мнением в Беларуси и России касательно вопроса об интеграции.





Та доля опрошенных беларусов (почти 90%), которые за “союзнические” или “партнерские” отношения с Россией, вовсе не идентична доле белорусов, которые поддерживают радикальное углубление интеграции, подразумевающее потерю реального суверенитета страны. Если население Беларуси спросить про предпочитаемый формат отношений с Китаем (союзнический / партнерский / нейтральный / враждебный), то доля выбравших “союзнический” и “партнерский” также вполне может превышать 50%.









Это однако не означает, что население Беларуси поддерживает приведение беларуских налогового и гражданского кодексов в соответствие с китайскими, создание общего с Китаем информационного пространства, или формирование союзного беларуского-китайского парламента и правительства.







