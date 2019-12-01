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Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель

02.12.2019 09:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости CША. В пустыне американского штата Аризона выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель

Метель накрыла весь национальный парк Гранд-Каньон, а также ближайшие города. Это необычное явление для данного региона США создало проблемы местным жителям, которые не были готовы к такому повороту событий.

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель

В результате из-за снегопада и сильного ветра оказались повреждены линии электропередачи, повалены деревья. Помимо этого, многие дороги завалило снегом, из-за чего образовались большие пробки.

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель

Полиция призывает местных жителей воздержаться от поездок на автомобилях.

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Новости CША. В пустыне американского штата Аризона выпал снег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Метель накрыла весь национальный парк Гранд-Каньон, а...
 
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