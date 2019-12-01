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В Свислочском районе в аварии пострадал водитель Ford
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 декабря примерно в полдесятого вечера в агрогородке Новый Двор Свислочского района автомобиль съехал в кювет.
Как
Водитель получил несколько переломов и был госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.
На прошлой неделе в Могилевском районе Mercedes съехал в кювет и опрокинулся.
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Новости Беларуси. 1 декабря примерно в полдесятого вечера в агрогородке Новый Двор Свислочского района автомобиль съехал в кювет. Как сообщает ГАИ УВД...
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