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В Свислочском районе в аварии пострадал водитель Ford

02.12.2019 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в полдесятого вечера в агрогородке Новый Двор Свислочского района автомобиль съехал в кювет. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний брестчанин за рулём Ford Escort двигался по улице Пружанской. На закруглении дороги иномарка съехала в кювет и врезалась в препятствие. 

В Свислочском районе в аварии пострадал водитель Ford
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель получил несколько переломов и был госпитализирован. 

По факту аварии проводится проверка. 

В Свислочском районе в аварии пострадал водитель Ford
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Могилевском районе Mercedes съехал в кювет и опрокинулся. 

Три человека пострадали – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 1 декабря примерно в полдесятого вечера в агрогородке Новый Двор Свислочского района автомобиль съехал в кювет.  Как сообщает ГАИ УВД...
 
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