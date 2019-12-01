В Свислочском районе в аварии пострадал водитель Ford

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в полдесятого вечера в агрогородке Новый Двор Свислочского района автомобиль съехал в кювет.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний брестчанин за рулём Ford Escort двигался по улице Пружанской. На закруглении дороги иномарка съехала в кювет и врезалась в препятствие.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель получил несколько переломов и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На прошлой неделе в Могилевском районе Mercedes съехал в кювет и опрокинулся.