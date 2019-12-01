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Беларусь резко увеличила поставки стройматериалов в Калининградскую область

02.12.2019 09:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь резко увеличила поставки стройматериалов в Калининградскую область
Фото из открытых источников

Калининград закупал стройматериалы из Беларуси во время подготовки к ЧМ по футболу в России.

«Настолько нам понравилось качество, скорость доставки, отзывчивость наших контрагентов из Беларуси, что мы в этом году почти на 60% (несмотря на то, что эти стройки уже закончились) нарастили объем закупок из Беларуси. Это показывает качественную приверженность нашей области к такого рода контактам», - слова Антона Алиханова приводит ОНТ.

Губернатор позитивно отозвался о минских автобусах, которые эксплуатируются в Калининградской области.

«Калининград продолжит эту практику. Важно одного производителя выбрать и с ним идти дальше. Считаю, что у МАЗа здесь хорошие перспективы». 

Беларусь резко увеличила поставки стройматериалов в Калининградскую область
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О том, что поставки белорусских стройматериалов в Калининградскую область в этом году выросли почти на 60%, сообщил губернатор этой области Антон Алиханов.
 
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