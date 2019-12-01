Беларусь резко увеличила поставки стройматериалов в Калининградскую область

Источник материала: Аргументы и факты

Калининград закупал стройматериалы из Беларуси во время подготовки к ЧМ по футболу в России.

«Настолько нам понравилось качество, скорость доставки, отзывчивость наших контрагентов из Беларуси, что мы в этом году почти на 60% (несмотря на то, что эти стройки уже закончились) нарастили объем закупок из Беларуси. Это показывает качественную приверженность нашей области к такого рода контактам», - слова Антона Алиханова приводит ОНТ.

Губернатор позитивно отозвался о минских автобусах, которые эксплуатируются в Калининградской области.