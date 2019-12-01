21 день – 21 приз! Большой новогодний розыгрыш на Легенды FM

Источник материала: Аргументы и факты

С понедельника по четверг будет разыграно 16 сертификатов на покупку техники в онлайн­гипермаркете 21vek.by. По пятницам – 4 электрические зубные щетки Philips Sonicare. А 31 декабря состоится розыгрыш главного приза среди всех победителей – кофемашины Philips LatteGo!

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать лишь пару шагов:

1. Слушайте утреннее шоу на радио «Легенды FM» (с 7 до 10 часов каждый будний день).

2. Отправляйте заявку на игру в специальной форме на сайте legendy.by.

3. Ждите звонка ведущих утреннего шоу. Для того чтобы получить приз, надо правильно ответить на вопрос. Помните, что позвонить могут в любое время утреннего шоу с 7.00 до 10.00.

ЛЕГЕНДЫ FM ЖЕЛАЮТ ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ СЧАСТЛИВОГО И ПО­НАСТОЯЩЕМУ ЛЕГЕНДАРНОГО НОВОГО ГОДА!

Слушайте «Легенды FM»

в Минске – 94,1 FM

в Витебске – 88,5 FM

в Гомеле – 94,7 FM

в Жлобине – 96,8 FM

в Лиде – 98,7 FM

в Солигорске – 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by







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