21 день – 21 приз! Большой новогодний розыгрыш на Легенды FM

С понедельника по четверг будет разыграно 16 сертификатов на покупку техники в онлайнгипермаркете 21vek.by. По пятницам – 4 электрические зубные щетки Philips Sonicare. А 31 декабря состоится розыгрыш главного приза среди всех победителей – кофемашины Philips LatteGo!
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать лишь пару шагов:
1. Слушайте утреннее шоу на радио «Легенды FM» (с 7 до 10 часов каждый будний день).
2. Отправляйте заявку на игру в специальной форме на сайте legendy.by.
3. Ждите звонка ведущих утреннего шоу. Для того чтобы получить приз, надо правильно ответить на вопрос. Помните, что позвонить могут в любое время утреннего шоу с 7.00 до 10.00.
ЛЕГЕНДЫ FM ЖЕЛАЮТ ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ СЧАСТЛИВОГО И ПОНАСТОЯЩЕМУ ЛЕГЕНДАРНОГО НОВОГО ГОДА!
Слушайте «Легенды FM»
- в Минске – 94,1 FM
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