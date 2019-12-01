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«Яндекс» изучил, на чем белорусы хотели сэкономить в 2019 году

02.12.2019 09:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Яндекс» изучил поисковые запросы белорусов со словом «недорого» и выяснил, на чем они хотят сэкономить. В 2019 году пользователи больше всего интересовались бюджетными квартирами, машинами и мебелью.


Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Чаще всего белорусы искали, где купить или снять дешевую квартиру (13% от общего числа запросов со словом «недорого»). На втором месте — приобретение дома (7%), третье место разделили между собой дачи и комнаты. При этом белорусы стараются подешевле не только приобрести, но и обустроить жилье. В запросах встречаются комбинации «недорого» со словами «лестница», «окно» и «обои».

На втором месте категория «транспорт». Больше всего люди спрашивали про автомобили. Из альтернативных способов передвижения их интересовали велосипед и электровелосипед. Помимо самих транспортных средств, искали и сопутствующие товары: шины, диски и прицепы.

Интересует белорусов и недорогая мебель. Самый популярный запрос — кухни, чуть реже — шкафы и диваны. В технике и электронике лидируют смартфоны. Еще ищут принтеры, ноутбуки и планшеты. Еще белорусов интересуют недорогие услуги: лидируют маникюр, доставка и эпиляция.

Ниже — пять самых популярных категорий со словом «недорого» в поиске Яндекса:

  1. Недвижимость
  2. Транспорт
  3. Мебель
  4. Техника и электроника
  5. Услуги

Реже всего белорусы ищут недорогие способы отдохнуть, попутешествовать и развлечься. Люди искали недорогие отели, гостиницы, хостелы, санатории и пансионаты, а также задавали такие запросы, как «недорого поесть», «кафе недорого» и «сауны недорого».

 
 
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Реже всего белорусы ищут недорогие способы отдохнуть, попутешествовать и развлечься.
 
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