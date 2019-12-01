Президент Беларуси 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию

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На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами, сообщается на официальном интернет-портале белорусского лидера.

Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

Программой визита белорусского президента также предусмотрена его встреча с Председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.