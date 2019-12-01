Источник материала: Газета Авангард





Республиканская акция под названием «Безопасный Новый год» стартует 2 декабря.

Целью мероприятия является предупреждение пожаров и несчастных случаев в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам и неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. По данным РОЧС, акция пройдет в четыре этапа. В рамках первого (со 2 по 6 декабря) планируется посетить центр социального обслуживания населения райцентра, второго (с 9 по 17) – общеобразовательные учреждения, семьи, где дети находятся в социально опасном положении, дома семейного типа и интернаты. Третий этап (с 18 по 24) будет проводиться в местах продажи пиротехнических изделий, на закрытых и открытых катках, в детских учреждениях здравоохранения. В ходе четвертого, с 26 по 28 декабря, спасатели посетят места массового пребывания людей.

Подготовила

Галина ГОРБАЧ