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«Прямые телефонные линии»

02.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

3 декабря 2019 года с 10.00 до 11.00 по телефону 79-1-16 «прямую телефонную линию» по вопросам предоставления льгот инвалидам, пенсионного обеспечение граждан, получающих пенсию по инвалидности, особенностей регулирования труда инвалидов проведут: заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Александровна ПЕТРОВСКАЯ, начальник отдела социальной защиты, пенсий и пособий управления по труду Ирина Евгеньевна ГРИНФЕЛЬД, начальник отдела труда, заработной платы и занятости населения управления по труду Анна Олеговна ПОВЕЧЕРОВСКАЯ.

                                         _______________

3 декабря 2019 года с 10.00 до 12.00 на базе районного центра социального обслуживания населения будет проводиться «прямая телефонная линия» по вопросам социального обслуживания населения в Кировском районе.
На ваши вопросы ответят:
Наталья Валентиновна КРЫЛОВА — заместитель директора — 78-2-16;
Маргарита Владимировна ГИРАЕВСКАЯ — заведу­ющий отделением социальной помощи на дому — 78-2-14;
Наталья Леонидовна ФИНЕВИЧ— заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста — 79-5-33;
Алла Николаевна ПЕЧЕНЬ — заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования — 77-6-80;
Анатолий Васильевич РИШКЕВИЧ— заведу­ющий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Хвойница — 74-3-37.
Ежедневно в центре работает телефон «горячей линии»: 77-6-80.

 
 
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3 декабря 2019 года с 10.00 до 11.00 по телефону 79-1-16 «прямую телефонную линию» по вопросам предоставления льгот инвалидам, пенсионного обеспечение граждан,...
 
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