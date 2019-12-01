Польша дала денег, чтобы в Ленино поставили новые окна для инвалидов и пожилых

Источник материала: Горецкий вестник

Этой зимой будет теплее инвалидам и пожилым в Ленинском отделении круглосуточного пребывания. Польша выделила деньги, чтобы здесь установили новые окна.







Гуманитарный проект по улучшению качества проживания людей в ленинском отделении был направлен в Посольство Республики Польша в Беларуси. В результате польская сторона безвозмездно предоставила 21 тысячу евро.

Елена Табанюхова поблагодарила спонсоров — она надеется на дальнейшее сотрудничество в укреплении материально-технической базы РЦСОН. Символ «Польской помощи» останется на здании отделения как напоминание про успешную реализацию совместного проекта.

Валерия Дроздовская