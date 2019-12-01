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Польша дала денег, чтобы в Ленино поставили новые окна для инвалидов и пожилых
02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Этой зимой будет теплее инвалидам и пожилым в Ленинском отделении круглосуточного пребывания. Польша выделила деньги, чтобы здесь установили новые окна.
Гуманитарный проект по улучшению качества проживания людей в ленинском отделении был направлен в Посольство Республики Польша в Беларуси. В результате польская сторона безвозмездно предоставила 21 тысячу евро.
Елена Табанюхова поблагодарила спонсоров — она надеется на дальнейшее сотрудничество в укреплении материально-технической базы РЦСОН. Символ «Польской помощи» останется на здании отделения как напоминание про успешную реализацию совместного проекта.
Валерия Дроздовская
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Этой зимой будет теплее инвалидам и пожилым в Ленинском отделении круглосуточного пребывания. Польша выделила деньги, чтобы здесь установили новые окна. ...
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