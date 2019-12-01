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Польша дала денег, чтобы в Ленино поставили новые окна для инвалидов и пожилых

02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Этой зимой будет теплее инвалидам и пожилым в Ленинском отделении круглосуточного пребывания. Польша выделила деньги, чтобы здесь установили новые окна.

 

Польша дала денег, чтобы в Ленино поставили новые окна для инвалидов и пожилых
— Было заменено 68 оконных блоков, 3 входных двери. Стало теплее и комфортнее, экономятся ресурсы, — сообщила директор Горецкого РЦСОН Елена Табанюхова. — Работы велись с 1 по 11 октября. Установку завершили накануне 76-й годовщины битвы под Ленино. А 12 октября встречали почетных гостей польской делегации.

 

Гуманитарный проект по улучшению качества проживания людей в ленинском отделении был направлен в Посольство Республики Польша в Беларуси. В результате польская сторона безвозмездно предоставила 21 тысячу евро.

Елена Табанюхова поблагодарила спонсоров — она надеется на дальнейшее сотрудничество в укреплении материально-технической базы РЦСОН. Символ «Польской помощи» останется на здании отделения как напоминание про успешную реализацию совместного проекта.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Этой зимой будет теплее инвалидам и пожилым в Ленинском отделении круглосуточного пребывания. Польша выделила деньги, чтобы здесь установили новые окна.    ...
 
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