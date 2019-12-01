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Стало известно, сколько будет стоить новый российский авианосец, если его решатся строить

02.12.2019 10:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработка и строительства нового российского авианосца, если его наконец решатся заказать, будет стоить от 4,7 до 6,2 миллиарда долларов. Государственная программа вооружений на 2018−2027 год эти затраты не предусматривает, пишет РИА Новости.


На сегодняшний день единственным крупным авианесущим кораблем России является неатомный ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Фото: wikipedia.org

Сейчас Россия вообще не имеет авианосцев в строю, единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте.

При этом Минобороны России продолжает изучать проекты авианесущих кораблей — сообщается, что сначала будут построены универсальные корабли-доки (вместо французских вертолетоносцев «Мистраль», которые Россия так и не получила из-за санкций). Ожидается, что два таких корабля будут заложены на заводе «Залив» в Керчи.

 
 
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