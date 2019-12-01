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На реке Сивельга погиб подводный рыбак из Слуцка и спасатель, который пытался его достать
02.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В воскресенье, 1 декабря, 36-летний житель города Слуцка найден погибшим в водоеме возле д. Великий Быков Слуцкого района. Мужчина был одет в водолазный костюм. Накануне в субботу 30 ноября он уехал на подводную рыбалку и пропал.
— Это уже третий случай утопления в Слуцком районе с начала 2019 года, — рассказал Олег Рудницкий, председатель Слуцкой районной организации ОСВОД.
Вместе с тем, сразу несколько источников сообщили сайту SlutskGorod, что при проведении спасательных работ погиб водолаз. Со слов очевидцев, мужчине стало плохо, и медики не смогли спасти его жизнь.
Информацию о гибели сотрудника подтвердили в Солигорской спасательной станции ОСВОД, уточнив, что по факту гибели проводится проверка Следственного комитета.
Ранее со ссылкой на ориентировку ПСО «Ангел»
25 октября 2016 года неподалёку утонул 31-летний любитель подводной охоты, также житель Слуцка.
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В воскресенье, 1 декабря, 36-летний житель города Слуцка найден погибшим в водоеме возле д. Великий Быков Слуцкого района. Мужчина был одет в водолазный костюм.
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