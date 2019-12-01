На реке Сивельга погиб подводный рыбак из Слуцка и спасатель, который пытался его достать

Источник материала: Слуцк Город

В воскресенье, 1 декабря, 36-летний житель города Слуцка найден погибшим в водоеме возле д. Великий Быков Слуцкого района. Мужчина был одет в водолазный костюм. Накануне в субботу 30 ноября он уехал на подводную рыбалку и пропал.

— Это уже третий случай утопления в Слуцком районе с начала 2019 года, — рассказал Олег Рудницкий, председатель Слуцкой районной организации ОСВОД.

Вместе с тем, сразу несколько источников сообщили сайту SlutskGorod, что при проведении спасательных работ погиб водолаз. Со слов очевидцев, мужчине стало плохо, и медики не смогли спасти его жизнь.

Информацию о гибели сотрудника подтвердили в Солигорской спасательной станции ОСВОД, уточнив, что по факту гибели проводится проверка Следственного комитета.

Слуцкая районная организация ОСВОД напоминает: во избежание несчастных случаев, потери близких Вам людей постарайтесь соблюдать элементарные правила личной безопасности на водах, ведь вода не прощает беспечности и ошибок.

Ранее со ссылкой на ориентировку ПСО «Ангел» сообщалось , что ЧП произошло на Солигорском водохранилище. Первоначальная информация о месте трагедии оказалась недостоверной.

25 октября 2016 года неподалёку утонул 31-летний любитель подводной охоты, также житель Слуцка.



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