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Брестская область запускает проект по поддержке женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве

02.12.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 4 декабря презентуют новый социальный проект "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве". Он инициирован общественным объединением "Отдых в деревне" в партнерстве с Брестским облисполкомом при финансовой поддержке благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Брестская область запускает проект по поддержке женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве

Проект, который стартовал в этом ноябре, рассчитан на полтора года. За это время не менее 500 жительниц юго-западного региона получат возможность поучаствовать в семинарах, бизнес-тренингах, вебинарах и мастер-классах, что поможет им начать собственное дело в сельской местности. Акцент будет сделан именно на фермерстве, агротуризме и ремесленничестве - сферах, не требующих больших инвестиций и специальных разрешений.

После окончания цикла обучающих мероприятий будут определены 50 лучших бизнес-инициатив. Для их воплощения в жизнь будут закуплены необходимое оборудование и расходные материалы. Авторы идей также получат помощь от экспертов и практиков на начальном этапе своего дела.

"Проект направлен на расширение экономических возможностей женщин в трудной финансовой ситуации, их обучение новым профессиям, увеличение дохода их семей, - отметила председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова. - Надеемся, что он принесет практическую пользу для женщин Брестской области и даст возможность пользоваться его результатами и наработками в будущем".

Проект направлен на стимулирование деловой активности и распространение опыта инициативных сельчанок по Брестской области и всей стране.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте 4 декабря презентуют новый социальный проект "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве". Он инициирован общественным объединением...
 
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