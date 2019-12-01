|
Мужчина приехал в гости к брату в Дрогичинский район и погиб при пожаре
02.12.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичинском районе при пожаре погиб 53-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
В Дрогичинский РОЧС сообщение о пожаре в деревне Симоновичи поступило 1 декабря в 23.44. К моменту прибытия подразделений
"Дом (с 2017 года не электрифицирован) принадлежит проживающей в деревне Вулька пенсионерке. Его снимал мужчина 1963 года рождения. На момент прибытия спасателей он находился на подворье, не пострадал. На полу в прихожей под обрушившимися конструкциями был обнаружен погибший брат квартиросъемщика, который приехал в гости накануне пожара", - рассказали подробности в МЧС.
Фото Брестского областного управления МЧС
Пожар локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.
Причины пожара устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дрогичинском районе при пожаре погиб 53-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. В Дрогичинский РОЧС сообщение о пожаре в деревне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)