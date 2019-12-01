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Мужчина приехал в гости к брату в Дрогичинский район и погиб при пожаре

02.12.2019 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе при пожаре погиб 53-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Мужчина приехал в гости к брату в Дрогичинский район и погиб при пожаре

В Дрогичинский РОЧС сообщение о пожаре в деревне Симоновичи поступило 1 декабря в 23.44. К моменту прибытия подразделений МЧС деревянный дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась. Со слов соседей внутри могли находиться люди.

"Дом (с 2017 года не электрифицирован) принадлежит проживающей в деревне Вулька пенсионерке. Его снимал мужчина 1963 года рождения. На момент прибытия спасателей он находился на подворье, не пострадал. На полу в прихожей под обрушившимися конструкциями был обнаружен погибший брат квартиросъемщика, который приехал в гости накануне пожара", - рассказали подробности в МЧС.

Мужчина приехал в гости к брату в Дрогичинский район и погиб при пожаре

Фото Брестского областного управления МЧС

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Причины пожара устанавливаются.

 
 
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  В Дрогичинском районе при пожаре погиб 53-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. В Дрогичинский РОЧС сообщение о пожаре в деревне...
 
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