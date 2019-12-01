В Быхове прошел областной семинар-учеба по охране труда

Источник материала: Маяк Преднепровья

Охране и безопасности труда во всех без исключения организациях и на предприятиях уделяется большое внимание. Как еще улучшить работу, направленную на профилактику производственного травматизма, разбирались на выездном областном семинаре-учебе в Быхове.













День охраны труда проходил на базе предприятий УКП «Жилкомхоз» и УПКП «Быховрайводоканал». Работа на объектах жилищно-коммунального хозяйства входит в число самых травмоопасных. А потому вопросы безопасности труда здесь всегда на первом месте.

Участников мероприятия приветствовал исполняющий обязанности директора УКП «Жилкомхоз» Валерий Журавель. Он ознакомил присутствующих специалистов с программой семинара, затем первым учебным местом стал полигон твердых коммунальных отходов, где начальник сектора Екатерина Гапеенко рассказала об обеспечении требований его безопасной эксплуатации.

Участники семинара интересовались, как происходит сортировка мусора, проводится ли дезинфекция транспорта перед выездом с полигона.

Следующим пунктом назначения стал учебно-тренировочный полигон УПКП «Быховрайводоканал». Под руководством мастера участка водоснабжения Игоря Кашперского работники предприятия провели практическое обучение по безопасному выполнению работ в траншее.

После бригада во главе со старшим мастером Сергеем Писаренко продемонстрировала безопасное выполнение работ в канализационном колодце.

В программе семинара была и культурная часть. Директор районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян ознакомил участников мероприятия с достопримечательностями нашего города. А затем состоялась экскурсия в Барколабовский Свято-Вознесенский женский монастырь.

После посещения храма и.о. генерального директора ГО «ЖКХ Могилевской области» Александр Акулов сказал, что подобные учебные мероприятия должны служить руководством к действию для улучшения условий работы и охраны труда, способствовать предотвращению производственных травм.

Главный инспектор Могилевского управления Департамента государственной инспекции труда Юлия Гильмутдинова проинформировала, что за январь-октябрь текущего года на производстве в нашей области зарегистрировано 90 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Одной из основных причин производственного травматизма по-прежнему остается нарушение работниками требований охраны труда, трудовой, производственной и исполнительской дисциплины.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства региона за вышеуказанный период произошло 13 несчастных случаев. А вот на территории нашего района, к счастью, их нет.

Екатерина ГУРСКАЯ.