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Многоэтажку на Дзержинского, где рухнули перекрытия, сняли с высоты

02.12.2019 10:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строящийся дом на Дзержинского, где на днях рухнули перекрытия, сняли сверху. Это позволяет оценить масштабы произошедшего. Видео появилось на Youtube-канале Top Down.

Напомним, обрушение произошло в доме жилого комплекса «Гранд Хаус» (проспект Дзержинского, 19) около семи вечера 30 ноября. Об этом сообщили читатели, в МЧС информацию подтвердили.

Известно, что на 20 этаже заливали бетон — вместе с перекрытиями 19 этажа опалубка упала на уровень 18 этажа, общая площадь обрушения 400 «квадратов». Повреждены два легковых автомобиля.

Во время происшествия на 20 этаже находились два бетонщика, они не пострадали.

 
 
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Известно, что на 20 этаже заливали бетон - вместе с перекрытиями 19 этажа опалубка упала на уровень 18 этажа, общая площадь обрушения 400 «квадратов». Люди не пострадали.
 
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