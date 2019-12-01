Многоэтажку на Дзержинского, где рухнули перекрытия, сняли с высоты

Источник материала: Tut.by

Строящийся дом на Дзержинского, где на днях рухнули перекрытия, сняли сверху. Это позволяет оценить масштабы произошедшего. Видео появилось на Youtube-канале Top Down.

Напомним, обрушение произошло в доме жилого комплекса «Гранд Хаус» (проспект Дзержинского, 19) около семи вечера 30 ноября. Об этом сообщили читатели, в МЧС информацию подтвердили .

Известно, что на 20 этаже заливали бетон — вместе с перекрытиями 19 этажа опалубка упала на уровень 18 этажа, общая площадь обрушения 400 «квадратов». Повреждены два легковых автомобиля.

Во время происшествия на 20 этаже находились два бетонщика, они не пострадали.