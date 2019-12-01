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Российский турнир по самбо завершился масштабным побоищем

02.12.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ингушетии во время турнира по самбо вспыхнула массовая драка. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Потасовка началась во время схватки между соперниками из Ингушетии и Чечни. О причинах конфликта не сообщается, однако в драку оказались вовлечены и спортсмены, и болельщики.


Как сообщает ТАСС, участников конфликта удалось быстро разнять благодаря работе службы безопасности спорткомплекса. «Никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», — говорится в сообщении Минспорта Ингушетии.
 
 
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В Ингушетии во время турнира по самбо вспыхнула массовая драка.
 
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