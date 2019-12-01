Глава МВД Караев рассказал, как изменит борьбу с наркотиками в Беларуси

Источник материала: KYKY

Глава МВД Юрий Караев, занявший этот пост после отставки Игоря Шуневича, дал интервью в программе «Контуры» на ОНТ. Беседу с корреспондентом анонсировали как «первое большое интервью» министра, но по факту оно длится чуть больше десяти минут. Тем не менее, Караев успел рассказать о новых подходах к борьбе с наркотиками в Беларуси, а также о балльной системе, которая остановит гонку за показателями милиционеров. Цитируем главное.

О том, как различать подходы к людям, связанным с наркотиками

«Конечно, сейчас все общество обсуждает суровость наказания тем, кто оступился, заблудился и так далее. И мы тоже в этом участвуем. С той точки зрения, что мы их своими руками берем. Мы четко видим, кто является потребителем, кто хранил для себя, а кто – и потребитель, и хранил для распространения и сбыта. Надо четко определить: [как обращаться] с тем, кто хладнокровно стремится обогатиться, калечит жизни и судьбы, причем не его одного, а всей его семьи, окружения. Кто создает лаборатории, привозит [вещества] в страну, и тех, кто является «попавшим» в этой ситуации. Их надо четко разделять».

О том, как изменится работа милиции в борьбе с наркотиками

«Мне абсолютно все равно, сколько административных задержанных, каких поймали пешеходов, перешедших дорогу. Эти цифры меня не волнуют. Меня волнуют: отсутствие жалоб на вас [милицию], что кто-то повел себя грубо, нетактично, цеплялся к гражданам; количество профилактических бесед, которые вы провели. [Погоня за статистикой в работе милиции] происходит оттого, что начальники хотят, чтобы их подчиненные работали хорошо. И, когда формируют показатели работы, не задумываются, что подчиненные сейчас начнут подстраиваться. <...>

Вместе со своими службами очень вдумчиво и быстро сейчас дорабатываем, после пяти месяцев, такую инструкцию. Когда я объявил о том, что будем менять показатели на балльную систему, в некоторых СМИ была критика: «А что, ты теперь забудешь про мелочевку?» Хочу сразу сказать: в таких подразделениях, как уголовный розыск, нет мелочевки.

[Говоря] про мелочевку, я имел в виду такие направления, как накроконтроль, чтобы эти баллы, или показатели, начислялись тому, кто крупную партию взял, а не несколько наркоманов, которые только сами для себя купили, сами употребляют – тогда не герой ты. Чтобы невыгодно было сотруднику, хоть он много по мелочи и набрал, за этим гоняться. Чтобы он сам перенацелился за каким-то одним, но таким значимым, а главное – стопроцентно уличенным, доказанным, с собранным материалом, делом».