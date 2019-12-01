Украинский вице-премьер: Готовы принять в состав пару областей РФ, ради исторической справедливости

Украина готова принять в свой состав "пару областей" России, которые ранее были украинской территорией. Об этом 1 декабря заявил в Facebook вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.





Он опубликовал карту Украины, датированную началом XX века. На карте украинской территорией являются несколько областей нынешней РФ, в том числе Ростовская область.









"Когда-то я наткнулся на эту карту. Когда-то она висела в одном кабинете. И когда я туда заходил, то на нее смотрел. И когда господин [спикер Госдумы РФ Вячеслав] Володин угрожает выходом областей из состава Украины, то я вспоминаю эту карту, вспоминаю, какой ценой мы отбили попытки РФ уничтожить нас физически в 2014–2015 годах, и вынужден господина Володина огорчить. Никто никуда не выйдет", – написал Кулеба.





По его словам, "будут только возвращаться оккупированные Россией территории".





"Ну и мы готовы принять в состав Украины пару областей РФ. Исключительно ради восстановления исторической справедливости и демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", – подчеркнул Кулеба.





30 ноября Володин заявил, что из состава Украины "могут выйти" несколько областей из-за "национализма и притеснения" национальных меньшинств. Он считает, что примером "лучших практик" соблюдения прав человека является аннексированный Россией Крым.