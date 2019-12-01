Все слабее и слабее: что будет с курсом белорусского рубля









За последнюю неделю ноября средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже поднялся на 2,9%, и 28 ноября даже ненамного превышал уровень 2,11 рублей за доллар. А стоимость корзины валют из доллара, евро и российского рубля выросла на 2,4%.





Год назад ничего подобного не наблюдалось, тогда за последнюю неделю ноября корзина валют подорожала всего на 0,5%. И среднедневной объем торгов валютами на БВФБ на прошедшей неделе оказался намного выше чем год назад, и составил 84,4 млн. рублей против 64,9 млн. рублей за аналогичный период 2018 года.





Не исключено, что к росту спроса на иностранную валюту привело увеличение расходов бюджета, на что могло пойти правительство РБ в связи с катастрофическим невыполнением плана по обеспечению темпов роста ВВП, который за десять месяцев текущего года поднялся всего на 1,1% при плане на год в 4%.





Не исключено, что Минфин решил хотя бы продемонстрировать позитивную динамику в конце года.





Без подобного денежного стимулирования рост весьма маловероятен. В частности, Всемирный банк в очередном экономическом обзоре для Беларуси ухудшил свой прогноз в отношении темпов роста белорусского ВВП в текущем году до 1% с 1,8% в июньском обзоре.









Приближается историческое событие — встреча руководителей РБ и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой они должны утвердить пакет документов об "углубленной интеграции" двух стран в рамках "союзного государства".





Ранее предполагалось, что она состоится 8 декабря, но 29 ноября стало известно, что дата встречи еще только будет назначена, и пока известно только то, что она состоится до Нового года.





Ключевые вопросы, которые вызывали разногласия, правительства РБ и РФ решить не смогли, поэтому это придется делать президентам. Александр Лукашенко, похоже, уступать не намерен, тогда как Владимир Путин пока своего отношения не высказал.





Если он пойдет на уступки белорусской стороне, как это происходило ранее, это позволит РБ получить прежние финансовые преференции со стороны России. В противном случае наша ситуация значительно ухудшится.





На текущей неделе ситуация не проясниться, но не исключено, что некоторые предприятия и физически лица могут решить приобрести валюту на всякий случай в ожидании негативного развития событий. Это окажет дополнительное давление на курс белорусского рубля, который и без этого фактора должен снижаться.