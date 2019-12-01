Арабские шейхи хотят в Могилев

Соответствующий вопрос обсуждался на встрече делегации компании Media Village (ОАЭ) с руководством Могилевского района в пятницу, на территории которого идет поиск подходящих площадок для реализации данных проектов.





"Во время переговоров управляющий директор компании Мохаммед Абдула Рахман Аль Хамад сообщил, что привез в Беларусь крупного инвестора, специализирующегося на строительстве жилья, развлекательной и туристической инфраструктуры. Свой бизнес в Беларуси он желает начать именно в Могилевской области. Заинтересован в строительстве крупных массивов, как многоэтажного, так и индивидуального (виллы) жилья с полным набором социальных объектов: школа, детский сад, магазин, амбулатория, развлекательная сфера", - отмечает издание.





"Это будет качественное жилье и по стоимости на уровне цен, существующих на рынке Могилевской области", – приводятся в сообщении слова представителя маркетинговой компании.





Представители из ОАЭ обратили внимание во время перемещения по Могилеву на то, что в городе почти отсутствуют развлекательные центры, в том числе нет аквапарка. В этой связи предложили рассмотреть возможность строительства водного развлекательного центра.





Председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида выразил заинтересованность в строительстве озвученных объектов именно в Могилевском районе. Предложил потенциальным инвесторам лично посетить имеющиеся площадки, пригодные под реализацию таких объектов, куда последние и отправились сразу же после встречи. Стороны также договорились в рамках следующего визита представителей компании ОАЭ в Могилев обсудить уже детали проектов, выбранных для осуществления.







