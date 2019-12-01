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Время упущенных возможностей

02.12.2019 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможности упускаются и упускаются, а время уходит. И очень вероятно, время этой власти вскоре уйдет безвозвратно.

Время упущенных возможностей
Власть провалила прошедшие парламентские выборы. Ведь вопрос был не в том, кого назначат «парламентариями», а как это воспримет мир – с проекцией этого восприятия на следующие, более важные «выборы». 

Мир воспринял плохо. В ЕС раскритиковали прошедшую в Беларуси парламентскую кампанию и напомнили о приближающихся президентских выборах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Косьянчич. 

Там отмечается, что парламентские выборы, состоявшиеся в Беларусь, «прошли в целом спокойно». «Тем не менее, они стали упущенной возможностью для проведения выборов в полном соответствии с международными стандартами», – отмечается в заявлении. 

В ЕС напомнили о предварительной оценке Международной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в которой сказано, что парламентские выборы характеризовались общим пренебрежением фундаментальными свободами собраний, ассоциаций и выражения.


Буквально за один день была развеяна иллюзия, на создание которой В. Макей и его сподвижники потратили не один год. Он долго убеждал цивилизованный мир, что мы куда-то движемся, и даже в правильном направлении, правда очень медленно. Может, даже и незаметно, но движемся. 

И тут в очередной раз всем стало ясно, что если мы куда-то и движемся, то вовсе не по направлению к демократии. 

Да, некоторые эксперты довольно резонно отмечают, что наша «упущенная возможность» не приведет к резкому охлаждению отношений с Западом. Но и к реальному улучшению отношений теперь тоже не приведет. 

Они теперь будут выжидать как минимум до президентских выборов. Учитывая откат назад, вдруг опять белорусские власти «разгон» в духе 2010 года устроят? Лучше пока переждать с «поцелуями» и с выделением денег. 

А время уходит, уходит безвозвратно. Тот, кто называл себя самым молодым президентом в СНГ, теперь едва ли не самый старый.

В общем, выборы профуканы, представитель ЕС прав. Причем так можно сказать не только про прошедшие парламентские выборы. В широком смысле упущено много выборов или возможностей. 

А наша власть давно, очень давно, топчется на месте и никуда не реально движется. Только имитирует движение то в одном направлении, то в противоположном, а то и во всех сразу. Мир вокруг, между тем, стремительно меняется (что создает иногда иллюзию и нашего движения). 

Впрочем, старение и деградация, естественно, присутствуют, явно не та динамика, которая нужна стране и людям.

А наша политическая элита продолжает гулять все по тем же граблям. Типа объединять банки с колхозами в нечто невообразимое, даже термина не могу подобрать кроме «чудо-юдо». Следует скрестить ужа и ежа – такой вот холдинг по-нашему. 

Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич отметил, что не может считать озвученное поручение эффективным. 

«Разве может кто-то из экономистов поддержать такую идею? Это дикая и ненормальная ситуация. Не дело банка, который владеет не своими ресурсами, а вкладами населения и деньгами предприятий, вкладываться в убытки», – сказал Богданкевич. 

Он напомнил, что подобная печальная практика существовала и раньше. Трудно не согласиться: такая инициатива означает снова ограбить вкладчиков и закопать их деньги в землю, то есть в колхозы. 

И итоге крах колхозной системы, а он произойдет рано или поздно, неизбежно повлечет за собой и дестабилизацию банков и финансовой системы. Не такой уж у банков большой запас прочности, как кажется нашей власти.

Раньше спасали цементные заводы, теперь стекольные. По признанию премьер-министра страны Сергея Румаса, в отраслях, которые находятся на господдержке, наблюдается падение объемов экспорта, не обеспечивается полная загрузка мощностей производства... 

Особо премьер отметил ситуацию на стеклозаводе «Неман». «Сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия. При годовой выручке от реализации продукции около 40 млн рублей в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн», – цитирует премьера БелТА. 

Типичная ситуация для госсектора, не так ли?

Между тем никаких новых, перспективных, соответствующих новому веку предложений для «трудящихся» нет и пока не просматривается. Ну, кроме набившего уже оскомину ПВТ. Да, ПВТ – это круто, но для целой страны этого очень мало.

Таким образом, возможности упускаются и упускаются, а время уходит. И очень вероятно, время этой власти вскоре уйдет безвозвратно. Оно и хорошо, но как бы не вместе со всей страной. 


Александр Обухович хорошо высказался по этому поводу. «Выборы закончились. Еще одна волна пустопорожней суеты прошла. Но все проблемы страны останутся. Теперь будем ждать 8 декабря, потом – выдвижения кандидатов в президенты, потом - выборов президента. Целый год уйдет на эту суету. А ведь за этот год и долги наши возрастут, и конкуренты еще дальше уйдут, и еще больше народу уедет».

Год мы уже точно, считайте, потеряли поскольку грядет переназначение «его» еще на один срок. Он получит еще одну возможность, которую – к гадалке не ходи – опять упустит.
 
 
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Возможности упускаются и упускаются, а время уходит. И очень вероятно, время этой власти вскоре уйдет безвозвратно.
 
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