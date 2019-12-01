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Без калия совсем туго. У Беларуси резко упал экспорт товаров

02.12.2019 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С сентября Беларуськалий мощно сократил производство удобрений — нет нужного спроса. Это заметно повлияло на общую статистику внешней торговли, пишет сайт Banki24.

В сентябре и октябре Беларуськалий существенно снизил производство удобрений. Так, за сентябрь выпуск калийных удобрений упал к 2018 году на 21,7%, за октябрь — на 27,4%. 

Гендиректор солигорского предприятия говорил об уменьшении производства еще в самом начале осени. Тогда руководитель Беларуськалия предполагал, что выпуск снизится «не более чем на 30%». Официально до конца 2019 года на рудоуправлениях проводятся ремонты. Однако в реальности к повышению производства не располагает конъюнктура на мировом рынке. 

Индийские покупатели удобрения сумели выбить из Белорусской калийной компании «скидку» к прошлому году на 10 USD за тонну, а китайские партнеры до сих пор не заключили новый контракт. 

В октябре 2019 года экспорт товаров из Беларуси провалился на 8,4% до 2,754 млрд USD. Индекс экспорта оказался худшим в текущем году. Импорт товаров за октябрь сократился на 3,3% до 3,394 млрд USD. В результате опережающего снижения экспорта негативное сальдо торговли товарами упало с 506 до 639,4 млн USD. Покрытие импортных потоков экспортными за октябрь опустилось до 81,2%. Это значит, что на каждые 100 USD экспорта в октябре приходилось в среднем 81,2 USD импорта. 

Для сравнения: в октябре 2018 года покрытие составляло 85,6%. В денежном выражении экспорт белорусских товаров за октябрь-2019 сократился на 251 млн USD. Основное падение экспортных потоков обеспечили страны вне СНГ. Экспорт в эту группу стран за месяц обвалился на 236,2 млн USD. Главный экспортный товар Беларуси на этих рынках — калийные удобрения. В относительном выражении экспорт Беларуси в страны вне СНГ упал на 18,1% — это худший показатель с начала 2019 года. Коэффициент покрытия импорта экспортом по данной группе стран уменьшился со 103,7% до 74,8%. Если брать во внимание более узкий регион — страны вне СНГ, кроме ЕС, — то там коэффициент покрытия сократился аж до 47,9%. 

В целом за 10 месяцев 2019 года экспорт из Беларуси составил 27,3 млрд USD (минус 3,6% к 2018 году), импорт — 31,9 млрд USD (+0,1%). Отрицательное сальдо разрослось с 3,472 до 4,525 млрд USD. Главный негативный вклад в общее сальдо по-прежнему дает Россия (минус 6,514 млрд USD). Но отрицательный вклад РФ сократился к 2018 году, а вот негатив в торговле со странами вне СНГ растет — с +1,097 до минус 1,065 млрд USD. В этом регионе первое место по перекосам торговли занимает Китай. Ведущий экспортный товар Беларуси на китайском рынке — калийные удобрения. 
 
 
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С сентября Беларуськалий мощно сократил производство удобрений — нет нужного спроса. Это заметно повлияло на общую статистику внешней торговли, пишет сайт Banki24.
 
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