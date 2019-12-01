«Капитуляция» Беларуси или битва на «пряниках»

Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода» Блога на сайте





news.tut.by Что же он сказал на самом деле? А сказал он следующее: «Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается», пишет





«Грандиозные» цели были заявлены еще в договоре о создании Союзного государства от 1999 года. Пока договор не расторгнут, они, именно как цели, и не меняются. В договоре и правда записаны и единый парламент, и единое правительство. Так стороны договорились насчет их создания? Сказал ли это Владимир Семашко? Нет, он сказал — «такая задача решается». «Решается» — это несовершенная форма глагола, это не «решена». Так она 20 лет как решается.





Белорусские, да и российские представители неоднократно заявляли, что программа углубления интеграции не предусматривает политических «надстроек», создания надгосударственных органов. Об этом говорила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, говорил Дмитрий Крутой, министр экономики, ныне первый вице-премьер, главный переговорщик от Беларуси по вопросам интеграции, говорил министр иностранных дел Владимир Макей. Министр Макей при этом пояснял, что соответствующие предложения российской стороной вносились, но белорусская сторона сочла их неприемлемыми.









Так кто говорит неправду? Единый парламент и правительство — это по определению надгосударственные органы. Может быть, Семашко просто проговорился о том, что скрывали Эйсмонт, Крутой и Макей?





Ведь вряд ли он из дипломатов и «крепких хозяйственников» переквалифицировался в академические историки, мол, 20 лет назад был заключен такой договор и там было написано много интересных вещей. Стоит также напомнить, что на протяжении всего года, с начала теперешнего раунда переговоров об интеграции, ни один белорусский официальный представитель ранее не вспоминал о том, что создание единых парламента и правительства записаны как цели в договоре от 1999 года. Все знали, что это записано в договоре. Однако Семашко первым это вспомнил публично.





Так что же означают его слова? То же, что означали слова, сказанные ранее, — игру, торг.





Приближается конец года, одновременно и конец газового контракта, и конец соглашения о нефтяной «перетаможке». Какой будет новая цена на газ — неизвестно. Вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко заявил в середине ноября, что Минск рассчитывает на уменьшение цены по сравнению с нынешней в 127 долларов за тысячу кубометров. Однако при этом Ляшенко добавил: «Российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия».





«Окольные условия» — это, как можно понять, цена, которая может быть и выше цены нынешнего года.









Впрочем, российская сторона подвешивает и большой «пряник» — цену на газ для Беларуси, как для Смоленской области, в случае существенного углубления интеграции.





Так и Беларусь устами посла Семашко подвешивает свой «пряник» — воспоминание о том, что в союзном договоре единые правительство и парламент прописаны. Как в советском фильме «Здравствуйте, я ваша тетя»: «Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь». Такая вот битва на «пряниках».





Впрочем, не только на них. Разумеется, у российской стороны есть и «кнут». В газовой сфере — это мировая или близкая к ней цена. Но некий «кнут» есть и у белорусской стороны. Ситуация на российско-украинском газовом «фронте» сейчас такая, что не исключено временное прекращение транзита российского газа через Украину, там тоже договор истекает в конце этого года. «Газпром» закачал в хранилища в Европе определенные объемы газа, есть действующий «Северный поток — 1». Но этого, по мнению экспертов, скорее всего, не хватит, чтобы компенсировать украинский транзит. Что может его компенсировать? Увеличение белорусского транзита. Но об этом Москве надо просить Минск. Ну так и Минск о чем-то просит Москву.





Есть баланс и «пряников», и «кнутов».





У людей, желающих ясности, эти игры и торги вызывают раздражение и даже возмущение. Это вызывает подобные чувства и у тех, кто ратует за сохранение независимости Беларуси и опасается ее потери, и у тех, кто хочет полноценного слияния Беларуси и России. Но ясность так и не наступает.





Разумеется, я могу и ошибаться в своих оценках. Кухню переговорного процесса знают во всех деталях немногие люди в двух странах, и это вряд ли журналисты.





Но двусмысленность заявлений посла Семашко все же свидетельствует скорее об отсутствии, чем о наличии договоренности. О том же свидетельствует и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 29 ноября он сказал, что президенты Беларуси и России собираются встретиться в декабре и что дата будет сообщена позднее.





Как так? Говорилось же, объявлялось же, что 8 декабря, на 20-ю годовщину подписания договора о создании Союзного государства, два лидера торжественно подпишут злополучную программу углубления интеграции. А теперь выясняется, что президенты только собираются встретиться и неизвестно когда.









А кто говорил про 8 декабря как о точной согласованной дате встречи и тем более подписания? А выясняется, что никто вроде и не говорил. Кто-то так понял намеки и пожелания. Так и с «грандиозными» целями посла Семашко, возможно, похожая ситуация.





И вывод, который напрашивается из этих недоразумений, — не договорились. Может быть, пока. Может быть, вообще. Ни насчет «грандиозных» целей, ни насчет более практичных и приземленных.





Или насчет приземленных договорились, но так, что от взаимных «пряников» остались только крошки, а договоренность определилась балансом «кнутов».







