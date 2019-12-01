ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз по валютам: рубль «поскользнулся», какой погоды для валют ждать в декабре

02.12.2019 09:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На прошлой неделе белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам и упал. Какой будет погода на валютном рынке в начале зимы? Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии Myfin.by.

– На прошедшей неделе на внешних рынках особо сильных колебаний валют не наблюдалось. Пара евро/доллар снизилась с 1,1070 до 1,1010, или на 0,5%.

К российскому рублю иностранные валюты подорожали. Доллар – с 63,6 до 64,1 российского рубля, или на 0,7%. Евро подорожал меньше – с 70,4 до 70,5 российского рубля, или на 0,2%.

Зато на белорусском рынке неделя выдалась достаточно бурной. Доллар подорожал на 2,85%. Евро вырос на 2,30%. Российский рубль подорожал на 2,14%.

В результате валютная корзина выросла за неделю на 2,39%. Это вторая неделя, когда белорусский рубль ослабляется к корзине. Причем это самый высокий недельный рост стоимости корзины с февраля 2016 года.

Так как на внешних рынках особой динамики не было, наблюдаемое движение не имеет внешних причин. Это в чистом виде снижение белорусского рубля.

Кстати говоря, в пятницу, 22 ноября, российский рубль обновил максимум с начала текущего года.

Явных макроэкономических причин для такого снижения белорусского рубля нет.

В этих условиях можно предположить, что такое движение связано с покупкой валюты в больших по белорусским меркам объемах какими-то крупными отечественными предприятиями, например, для погашения валютного кредита или для оплаты импортного контракта.

Характерно, что с понедельника по четверг ежедневно дорожали, причем достаточно динамично, все три иностранные валюты. Но уже на пятничных торгах все три валюты немного подешевели.

Можно предположить, что эта закупка валюты предприятиями закончилась и поэтому на начавшейся неделе начнется откат курсов назад. Откат будет небольшой, вряд ли за неделю курсы инвалют упадут к тем уровням, с которых начался их рост.

Тем не менее, доллар  может снизиться до 2,09 белорусского рубля. Евро может подешеветь до 2,30 белорусского рубля. А российский рубль  может снизиться 3,26 белорусского рубля за 100 российских
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам и упал. Какой будет погода на валютном рынке в начале зимы? Старший аналитик компании «Альпари»...
 
Новости дня
Новости разные
 
21 день – 21 приз! Большой новогодний розыгрыш на Легенды FM
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика