Концепция цифровой трансформации столицы Смарт-сити Минск

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Что такое смарт-сити?

Смарт-сити – это не просто оцифрованный город. В первую очередь – это удобный город для горожан, туристов, бизнеса, инвесторов. Сегодня уже более чем в 2500 городах в том или ином виде воплощена концепция умного города. Футурологи пишут о 600 городах, которые будут двигать развитие нашей планеты в ближайшем столетии. А с 3 ноября 2019 года в Китае запущена система идентификации умного города с использованием технологии блокчейн.

Цифровая трансформация в концепции «Смарт-сити Минск» – это не автоматизация существующей системы процессов, а использование возможностей новых технологий для повышения эффективности и комфортабельности жизни каждого гражданина.