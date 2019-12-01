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Концепция цифровой трансформации столицы Смарт-сити Минск

02.12.2019 10:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Концепция цифровой трансформации столицы Смарт-сити Минск
Фото: Myfin.by

Что такое смарт-сити?

Смарт-сити – это не просто оцифрованный город. В первую очередь – это удобный город для горожан, туристов, бизнеса, инвесторов. Сегодня уже более чем в 2500 городах в том или ином виде воплощена концепция умного города. Футурологи пишут о 600 городах, которые будут двигать развитие нашей планеты в ближайшем столетии. А с 3 ноября 2019 года в Китае запущена система идентификации умного города с использованием технологии блокчейн.

Цифровая трансформация в концепции «Смарт-сити Минск» – это не автоматизация существующей системы процессов, а использование возможностей новых технологий для повышения эффективности и комфортабельности жизни каждого гражданина.

 
Теги: Минск
 
 
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