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В Минске стартует городской этап турнира «Золотая шайба»

02.12.2019 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартует городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через несколько часов на катке школы олимпийского резерва по фигурному катанию состоится торжественная церемония открытия турнира. В этом сезоне за победу сразятся 9 лучших команд, по одной от каждого района Минска.

В Минске стартует городской этап турнира «Золотая шайба»

История соревнований среди любительских подростковых команд в нашей стране насчитывает уже более 20 лет. Турнир был возрождён по инициативе главы государства. Президентский спортивный клуб входит в число организаторов «Золотой шайбы». Им учреждаются кубки и специальные призы для команд.

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В Минске стартует городской этап турнира «Золотая шайба»

А победители получат путёвку в финал республиканского первенства, матчи которого проходят одновременно с Рождественским международным турниром любителей хоккея. Во многом именно благодаря этому турниру во всех районах страны детский хоккей получил массовое развитие.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартует городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба»,  сообщили в программе Новости...
 
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