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Витебские энергетики креативно закрасили старое граффити
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычное граффити в Витебске привлекло внимание горожан. На здании трансформаторной подстанции появился рисунок под названием «Коммунальщики закрашивают портрет рэпера Snoop Dogg», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Портрет исполнителя появился на этом месте ещё в 2013 году и за 6 лет серьёзно пострадал от непогоды и вандалов. Примерно полторы недели назад его закрасили. Как выяснилось – не работники ЖКХ, а сотрудники электросетей, которые оказались не менее креативными людьми.
Предприятие «Витебскэнерго» выпустило целый видеоролик, в котором просит уличных художников поддерживать свои творения в приглядном виде. А ещё – сообщать заранее о своих творческих планах.
Продолжится ли этот неожиданный баттл и ждать ли ответа от граффитистов – теперь гадают горожане.
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Новости Беларуси. Необычное граффити в Витебске привлекло внимание горожан. На здании трансформаторной подстанции появился рисунок под названием «Коммунальщики...
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