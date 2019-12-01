В Столбцовском районе столкнулись Opel и автобус

Источник материала: Tut.by

Водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с автобусом в Столбцовском районе. Об этом сообщили в МЧС.





Сообщение об аварии вблизи деревни Стецки поступило спасателям 30 ноября, в 20.11. Прибывшие на место работники МЧС выяснили, что столкнулись Opel Astra и автобуса, в котором находились 14 человек.

В результате ДТП в салоне легковушки оказался заблокирован 26-летний водитель. Мужчину при помощи специнструмента из авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.





Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.