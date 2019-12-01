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Глава МВД рассказал о критериях оценки работы милиции

02.12.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Глава МВД рассказал о критериях оценки работы милиции
БЕЛТА

«Я встречался с младшим начальствующим составом ГАИ республики. И предельно просто и ясно сформулировал так: мне абсолютно все равно, сколько административно задержанных, каких поймали пешеходов, не так перешедших дорогу. Эти цифры меня не волнуют. Меня волнует первое: отсутствие жалоб на вас, что кто-то вел себя грубо, нетактично. Показателем может быть количество профилактических бесед, которые вы провели», - сказал Юрий Караев в интервью телеканалу ОНТ.

Сейчас дорабатывается инструкция, по которой предполагается перейти на балльную систему оценки служебной деятельности, при которой баллы будут начисляться по серьезности правонарушений, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, в связи с этим в некоторых СМИ была критика, связанная с тем, что якобы мелкие преступления не будут раскрывать. 

«Там, где нужно отреагировать на заявление гражданина (кражу особенно), нет мелочевки.  Я имел в виду такие направления, как наркоконтроль: чтобы баллы начислялись тому, кто взял крупную партию (с ее весом или стоимостью определимся), а не несколько наркоманов, которые сами для себя приобрели».  

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Министр внутренних дел Юрий Караев считает главным показателем хорошей работы милиции отсутствие жалоб со стороны населения и количество профилактических бесед.
 
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