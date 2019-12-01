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Оформить дом в Бресте из Каменца — реально?
02.12.2019 09:48 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Возможно ли осуществить подготовку и удостоверение договора купли-продажи жилого дома, расположенного в Бресте, при обращении в нотариальную контору Каменецкого района, или необходимо обращаться в нотариальные конторы по месту нахождения недвижимого имущества?
Павел, Каменец.
Нотариус Елена ДЖАНЛАТЯН:
– По вопросу составления, подготовки проекта и удостоверения договора отчуждения недвижимого имущества, расположенного в городе Бресте, Вам следует обращаться к любому нотариусу Брестского нотариального округа, в том числе и к нотариусам, осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальной конторе Каменецкого района.
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Возможно ли осуществить подготовку и удостоверение договора купли-продажи жилого дома, расположенного в Бресте, при обращении Сообщение Оформить дом в Бресте из...
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