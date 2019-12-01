Оформить дом в Бресте из Каменца — реально?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Возможно ли осуществить подготовку и удостоверение договора купли-продажи жилого дома, расположенного в Бресте, при обращении в нотариальную контору Каменецкого района, или необходимо обращаться в нотариальные конторы по месту нахождения недвижимого имущества?

Павел, Каменец.

Нотариус Елена ДЖАНЛАТЯН:

– По вопросу составления, подготовки проекта и удостоверения договора отчуждения недвижимого имущества, расположенного в городе Бресте, Вам следует обращаться к любому нотариусу Брестского нотариального округа, в том числе и к нотариусам, осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальной конторе Каменецкого района.