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Оформить дом в Бресте из Каменца — реально?

02.12.2019 09:48 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Возможно ли осуществить подготовку и удостоверение договора купли-продажи жилого дома, расположенного в Бресте, при обращении в нотариальную контору Каменецкого района, или необходимо обращаться в нотариальные конторы по месту нахождения недвижимого имущества?

Павел, Каменец.

Нотариус Елена ДЖАНЛАТЯН:

– По вопросу составления, подготовки проекта и удостоверения договора отчуждения недвижимого имущества, расположенного в городе Бресте, Вам следует обращаться к любому нотариусу Брестского нотариального округа, в том числе и к нотариусам, осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальной конторе Каменецкого района.

 
Теги: Брест
 
 
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