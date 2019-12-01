Гороскоп на 2-8 декабря: Ракам нужно быть эгоистичнее, а Львам поступят интересные предложения

Источник материала: Навiны Камянеччыны

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Не всегда успехи приходят легко: вам придется прикладывать усилия, чтобы достичь нужного результата. Это не значит, что удачные совпадения совершенно исключены – но благодаря им обычно удается добиться лишь скромных успехов.

Вы далеко не всегда расположены к общению, а зря. Именно сейчас можно и познакомиться с какими-то интересными людьми, и обсудить важные вопросы, и договориться о совместных действиях.

Последние дни недели будут особенно удачными. В это время могут сбыться какие-то давние желания, не исключены приятные сюрпризы. Даже самые смелые планы удастся осуществить, если вы не побоитесь действовать нестандартными методами, проявите изобретательность.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

Не исключено, что в первые дни недели возникнут неожиданные трудности, из-за которых не получится вовремя завершить начатое. Могут подвести люди, на которых вы привыкли полагаться. Даже давние проверенные союзники порой не в силах сдержать свои обещания.

Но вскоре ситуация заметно изменится к лучшему. Наступит подходящее время для новых дел, не исключено, что вы быстро реализуете какую-то смелую идею. Окажутся удачными покупки, в том числе те, которые вы не планировали заранее.

Вероятны неожиданные визиты, не исключено, что напомнят о себе старые знакомые, люди, с которыми вы давно не виделись. Можно укрепить деловые связи, что-то изменить к лучшему в личных отношениях. Полагайтесь на интуицию, она не ошибается.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

Неделя приносит массу неожиданных событий. Многое идет не по плану, но вам удается избежать неразберихи и путаницы, довести начатое до конца, добиться успеха в деле, с которым прежде не получалось справиться. Вы быстро ориентируетесь в ситуации, стараетесь не упускать ни одной мелочи, поэтому не допускаете серьезных ошибок.

Неплохо складываются отношения с окружающими, вы способны со многими договориться о совместных действиях, общих планах и так далее. Люди видят, что вы готовы пойти на уступки, но не злоупотребляют этим. Будет шанс урегулировать какие-то давние конфликты, спокойно разобраться в неоднозначных ситуациях.

В конце недели трудно будет сосредоточиться на чем-то полезном. Многие Близнецы в это время склонны к праздности и откладывают на потом все, что кажется хоть немного утомительным. Лучше все же не лениться.

РАК (22.06 — 22.07)

Сохраняйте спокойствие – сейчас это важно. Пока вы не поддаетесь на провокации и не идете на поводу у эмоций, неделя складывается просто отлично. Она хорошо подходит для работы. Никакие дела не кажутся вам слишком сложными и особенно утомительными. Зато бывает наоборот: вы почти без усилий добиваетесь успеха там, где даже не рассчитывали справиться так быстро и легко.

Нужна разборчивость в отношениях, особенно деловых. Рядом оказывается немало людей, которым кажется, что вы готовы потрудиться ради их блага. Поспешите дать жесткий и понятный ответ, иначе и моргнуть не успеете, как окажетесь связаны каким-то странным обязательством.

Многие вопросы, возникающие в начале недели, благополучно решатся к ее концу. В это же время появятся какие-то новые смелые планы, за осуществление которых вы возьметесь с большим энтузиазмом.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Начало недели – время, когда дела могут даваться труднее, чем вы ожидали. И дело не в неблагоприятных обстоятельствах, а в том, что вы не подумали о проблемах, которые могут возникнуть, и недооценили своих недоброжелателей. Взгляните на вещи реально, и вы поймете: ничего страшного не происходит, по-прежнему многое зависит от вас. Определенность в планах на будущее появится в середине недели, к этому времени вы поймете, как нужно действовать.

Вторая половина недели будет заметно благоприятнее. Звезды поддерживают многие ваши начинания, часто вам просто везет, причем даже там, где не приходилось ожидать ничего подобного. Возможны удачные совпадения, интересные предложения о сотрудничестве, в том числе долгосрочном.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Никуда не торопитесь. Сейчас у вас достаточно времени для того, чтобы составить план действий и обдумать каждый шаг. Можно разобраться в отношениях с окружающими, понять, на кого стоит полагаться, а от кого лучше держаться подальше. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым вы поймете, как преодолеть проблемы, возникавшие в последнее время.

Очень полезным оказывается чужой опыт. Наблюдайте за тем, что делают другие и какие результаты получают; это позволит избежать собственных ошибок. Появляются интересные идеи, но реализовать их вы сможете несколько позже – скорее всего, уже в следующем году.

Последние дни недели подходят для творчества, а также для учебы. Эти занятия приносят радость и вдохновляют, заставляют забыть об усталости.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Вряд ли удастся совершенно избежать проблем. Неделя вас ждет насыщенная и полная хлопот. Не все начатые дела получается завершить вовремя, но задержки не приводят к серьезным проблемам. Иногда приходится на ходу корректировать планы, но чаще у вас есть время для того, чтобы обдумать каждый свой шаг.

Можно обращаться за советами к старым знакомым, но стоит иметь в виду, что они не разбираются в сложившейся ситуации также хорошо, как вы, могут чего-то не знать, упускать какие-то детали из виду. Поэтому любые полученные рекомендации стоит как следует обдумать.

Конец недели радует удачными совпадениями, какими-то приятными событиями и хорошими новостями. Не исключены полезные знакомства, встречи с людьми, по которым вы скучали в последнее время.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Насыщенная и плодотворная неделя. Она подходит и для того, чтобы строить планы, и для того, чтобы действовать. Важно не терять уверенность в успехе, если порой возникают трудности. Вы быстро поймете, как справиться с ситуацией, найдете выход из положения. Не исключено, что удастся успешно завершить дело, которому вы отдали много сил.

Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, которые со временем станут вашими надежными союзниками, а возможно – и друзьями. Вы способны многих заинтересовать своими идеями. Некоторые Скорпионы найдут влиятельных покровителей.

Могут непросто складываться личные отношения. Иногда вы бываете очень требовательны к близким, не хотите прощать им даже маленьких слабостей. Проявите чуть больше снисходительности, и поводов для разногласий сразу станет куда меньше.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Благоприятная неделя, которая дает шанс достичь успехов. Вы готовы действовать быстро, не останавливаетесь перед преградами, понимаете, что нужно потрудиться, чтобы получить нужный результат. Некоторые Стрельцы находят неожиданные пути к цели, удивляют окружающих своей изобретательностью. Заметно меняются отношения с окружающими. Споры возникают редко, многие готовы признать вашу правоту, положиться на ваш опыт. Чаще обычного к вам обращаются за советами, но вы понимаете, что не всегда действительно стоит давать какие-то рекомендации. Удается никого не обидеть, не задеть ничьих чувств. Неделя щедра на романтические моменты. Многих Стрельцов она порадует интересными знакомствами и запоминающимися свиданиями. Отношения сложившихся пар будут гармоничными и теплыми.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Эта неделя дает возможность многое изменить. Однако сосредоточиться нужно будет на чем-то одном; дайте себе подумать, на чем именно. Кажется, что звезды к вам исключительно благосклонны. Если все же возникают напряженные моменты, вы сохраняете душевное равновесие, не нервничаете, а ищете выход из положения.

Не исключены значительные перемены на работе. Открываются новые возможности для профессиональной самореализации, не исключено, что вы сможете быстро подняться по карьерной лестнице или заметно увеличить доходы.

Близкие не всегда понимают вас, но серьезных конфликтов удается избежать. Если какие-то разногласия возникают, вы легко идете на уступки и не жалеете об этом – мир и хорошие отношения дороже.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Насыщенной и интересной будет первая половина недели. Это период, когда вам удается плодотворно работать и весело проводить свободное время, общаться с самыми разными людьми и находить с ними общий язык. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение, если вы этого захотите.

В течение всей недели будет много удивительных и вдохновляющих моментов, благодаря которым вы начнете относиться к привычным вещам по-другому, пересмотрите приоритеты и измените планы. Не исключено, что пригодятся какие-то почти забытые знания. Некоторые Водолеи обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.

Старайтесь не перетруждаться в конце недели: в это время лучше снизить нагрузки.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Не все дается легко, но в целом неделя складывается благополучно. Вам чаще обычного приходится защищать свои интересы, давать отпор в каких-то неоднозначных ситуациях. Сначала это будет сложно, потом вы поймете, как действовать, чтобы не тратить усилий напрасно. Все станет заметно проще, когда окружающим станет ясно, что злоупотребить вашей добротой не получится.

Благоприятная неделя для сложной и важной работы, требующей сосредоточенности, внимания к деталям. Вам удается ничего не забывать и не упускать из виду, не допускать даже мелких промахов. Будет возможность укрепить деловые связи и найти новых союзников.

Нужна разборчивость в знакомствах. К вам тянутся самые разные люди – в том числе такие, общение с которыми может оказаться просто опасным. Не откровенничайте с теми, кого плохо знаете, не обсуждайте свои взгляды и планы на будущее.

Гороскоп от horo.mail.ru .