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Инженер, директор, депутат… и тяпку «подварить» сможет

02.12.2019 08:18 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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«Всегда честно трудился, где бы ни работал», – такую характеристику получила о Николае Ходоровском, когда только собиралась писать о нем материал.

Родился мой герой в 1950 году в д.Пасиничи, что около Слонима. Папа мальчика работал в местном колхозе шофером, и Николай с детства дружил с техникой. После школы поступил в Белорусский институт механизации сельского хозяйства, окончил его в 1973 году. В Высокое приехал по распределению.

Долгое время трудился директором базы снабжения райсельхозтехники, в обязанности организации входило снабжение колхозов района запчастями, горючим, техникой и стройматериалами.

Представьте, один только двигатель в тракторе состоит почти из сотни деталей… а весь трактор? – рассказывает Николай Николаевич. – А на балансе колхозов были автомобили разных марок, для всех деталей часто не хватало. Приходилось делать запросы в областную и республиканскую базы.

Инженер, директор, депутат… и тяпку «подварить» сможет

…В конце 80-х годов станет намного легче работать, к тому времени сложилась поисковая система: все находилось в единой базе. Этот опыт «поиска» деталей может показаться незначительным, но он поможет в будущем быть терпеливее в решении более сложных задач.

По колхозам запчасти развозили централизованно автотранспортом сельхозтехники.

Инженер, директор, депутат… и тяпку «подварить» сможет

…После того, как база был расформирована, Николай Ходоровский два с половиной года занимал должность директора Высоковского ЖКХ. Этот период герой моего материала называет довольно сложным: коллектив коммунального хозяйства не был сплоченным, некоторые работники выпивали, прогуливали, да и других проблем хватало.

– Было непривычно еще и в том плане, что на базе я общался, в основном, со снабженцами, руководителями, главными инженерами колхозов, а здесь больше шли простые люди со своими житейскими жалобами. Представьте, у кого-то дома прогнило крыльцо… Кажется, мелочь, но если представить, что этому человеку каждый день приходится переступать через сломанную доску – то для него это проблема мирового масштаба. Вот и старались решать такие проблемы, которые для людей важны.

Инженер, директор, депутат… и тяпку «подварить» сможет

Как такового личного приема граждан у Николая Ходоровского не было, потому что даже за один рабочий день в неделю всего, на что сетовали жители города и близлежащих деревень, даже не переслушаешь. Поэтому каждое утро будней начиналось с приема посетителей, и так до обеда. Вторую половину дня директор ЖКХ проводил, как правило, выезжая на производство и другие объекты.

К слову, в то время в подчинении моего героя был и нынешний мэр самого западного города Александр Рогальчук – трудился старшим мастером котельного хозяйства г.Высокое.

– Кто бы к нему ни обращался, всегда выслушает, не нагрубит, поможет. Предан работе – профессионал своего дела, отзывчивый, коммуникабельный… Охарактеризовать его могу только с лучшей стороны, – такими словами описал своего бывшего начальника председатель Высоковского горсовета.

Инженер, директор, депутат… и тяпку «подварить» сможет

Олег Теслюк, директор ООО «Агропродукт», также очень тепло отозвался о Николае Ходоровском – за девять лет, что трудился мой герой (после ухода с должности директора коммунального хозяйства) вместе с Олегом Евгеньевичем рука об руку, для организации было сделано многое. Когда предприятие только было организовано – прошел лишь год со дня начала производства – многие вопросы Николай Николаевич как главный инженер решал не только совместно с руководством, но и рабочими: организовывались комфортные условия труда и отдыха, бытовые вопросы. Николай Ходоровский старался и здесь думать больше о тех, кто работает рядом.

Поэтому не удивительно, что Николай Николаевич долгое время был «общественником»: по два созыва депутатом Ряснянского сельского, районного и Высоковского городского советов.

Инженер, директор, депутат… и тяпку «подварить» сможет

Уйдя на пенсию, тоже не сел на завалинку, а купил себе небольшой сварочный аппарат, смастерил деревообрабатывающий, токарный, сверлильный, несколько шлифовальных станков. Что пригодилось в любимом хобби: наш герой мастерит для себя и близких деревянную малогабаритную мебель для дома и двора. А сварочный аппарат помогает еще и в ремонте велосипедов и сельхозинвентаря, в том числе и соседей: тяпка, например, сломается, а как без нее в огород пойти?

Вот и судите сами: вроде простой деревенский мальчишка был, скромный, в институте стыдился своей «беларускай мовы», когда во время ответа на вопросы преподавателя весь поток смеялся… Белорусская скромность и трудолюбие помогли преодолеть все внутренние комплексы, а желание помогать людям – не просто для галочки, а по совести – сегодня и привели к тому, что о Николае Ходоровском говорят, что это порядочный и честный человек.

Анна СОВПЕЛЬ.

 
 
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«Всегда честно трудился, где бы ни работал», – такую характеристику получила о Николае Ходоровском, когда Сообщение Инженер, директор, депутат… и тяпку...
 
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