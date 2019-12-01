Источник материала: Новости Волковыска

На прилавках магазинов в США появился новый сорт яблок, который, как утверждают селекционеры, может храниться в холодильнике в течение года.

В магазины США поступил уникальный сорт яблок, который отличается супердолгим сроком хранения: фрукты сохраняют свои вкусовые свойства при хранении в холодильнике в течение 10-12 месяцев.

Чтобы создать сорт, получивший название Сosmic Сrisp («космически хрустящий»), ушло более 20 лет. В целом, сорт является гибридом "ханикрисп" и "энтерпрайс". Впервые вырастить такие яблоки удалось в Университете штата Вашингтон в 1997 году.

Плоды получились крепкими, хрустящими и сочными, рассказала глава программы по выведению сорта Кейт Эванс. По ее словам, срок хранения удалось увеличить благодаря тому, что мякоть плода окисляется очень медленно.

Эксклюзивное право на выращивание этого сорта в течение 10 лет получили фермеры штата Вашингтон. Сейчас в штате высажено более 12 млн яблонь этого сорта.

На исследования и коммерческий запуск Cosmic Crisp ушло примерно 10 млн. долларов.