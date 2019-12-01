Источник материала: Новости Волковыска

Граждан Китая обязали сканировать свои лица при получении SIM-карты. Нововведение вступило в силу с 1 декабря 2019 года.

Ранее в КНР требовалось предоставить удостоверение личности и пройти фотографирование при заключении договора, однако теперь необходимо будет подтвердить свое соответствие предоставленному паспорту через снятие биометрических данных.

Новое требование касается только тех, кто подписывает новый договор на мобильные услуги.

Правительство Китая объясняет это необходимостью «защитить законные права и интересы граждан в киберпространстве», не уточняя, каким образом сдача биометрических данных может этому способствовать.

Пользователи китайских соцсетей жалуются на усиление контроля со стороны государства, принятие властями решений без обсуждения с общественностью.

Китай уже не впервые внедряет биометрические технологии в повседневной жизни. Так, специальные комплексы способны с большой долей вероятности автоматически устанавливать личности сдавших биометрию граждан на записях камер видеонаблюдения.

Также в стране активно внедряется искусственный интеллект. Во многих торговых точках Китая можно расплачиваться за товары, просто просканировав свою руку и назвав четыре цифры из номера телефона.