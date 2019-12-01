Источник материала: Новости Волковыска

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин наконец-то нашел нового солиста для своей группы «Ласковый май». Вакантное место займет Максим Кобзов, напоминающий по вокальным данным самого продюсера.

Поклонники группы надеялись, что Разин возьмет в коллектив обаятельного сына Александра Малинина – Никиту. Однако продюсер представил публике другого артиста. Им оказался Максим Кобзов.

Певец со своей семьей живет в Челябинске, а потому уже готовится к переезду в Москву.

По словам Андрея Разина, его команда нашла Максиму комфортабельную квартиру в Москве и они заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве сроком на 10 лет.

Продюсер надеется, что включение Кобзова в группу позволит вернуть «Ласковый май» и привлечь внимание поклонников. Также по словам Разина, Кобзов может петь, как свои песни, так и хиты прошлых лет.

К слову, манера исполнения Максима Кобзова очень напоминает фирменный стиль самого продюсера, а вот внешне певец, по мнению поклонников, фактически копия Никиты Малинина.