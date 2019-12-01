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В Свислочском районе Ford вылетел в кювет: пострадал водитель
Источник материала: Tut.by
Легковушка вылетела в кювет в Свислочском районе, пострадал водитель. Об этом
Авария произошла 1 декабря, около 21.30, в агрогородке Новый Двор. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Ford Escort ехал по улице Пружанской. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль врезался в препятствие.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
В ГАИ отметили, что причиной аварии мог стать неправильный выбор скорости.
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В ГАИ отметили, что причиной аварии мог стать неправильный выбор скорости.
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