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Лукашенко летит в Сербию, товарооборот с которой у Беларуси упал почти вдвое
02.12.2019 10:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото:belta.by
Если в 2015 году товарооборот между странами составлял 250 млн долларов, то в 2018 – всего 148 млн.
Об этом рассказал посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев. "Мы поставляли нефтепродукты на 120-140 млн долларов. Сейчас мы их не поставляем, и, естественно, такую нишу занять чем-то другим сложно. Но можно", - цитирует Брылева
Сообщается, что в Сербии Лукашенко проведет 2-3 декабря. У президента запланированы переговоры с сербским лидером Александром Вучичем, встретится с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.
В эти же дни в Белграде будет проходить белорусско-сербский бизнес-форум. Как рассказал Брылев, на нем планируется подписать контракты на 100 млн долларов. Речь идет о контрактах на поставку белорусской сельскохозяйственной и грузовой техники, шин, молочной продукции, пиломатериалов и других товаров.
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Если в 2015 году товарооборот между странами составлял 250 млн долларов, то в 2018 – всего 148 млн.
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