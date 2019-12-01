Лукашенко летит в Сербию, товарооборот с которой у Беларуси упал почти вдвое

Источник материала: Ежедневник

фото:belta.by

Если в 2015 году товарооборот между странами составлял 250 млн долларов, то в 2018 – всего 148 млн.

Об этом рассказал посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев. "Мы поставляли нефтепродукты на 120-140 млн долларов. Сейчас мы их не поставляем, и, естественно, такую нишу занять чем-то другим сложно. Но можно", - цитирует Брылева БЕЛТ А

Сообщается, что в Сербии Лукашенко проведет 2-3 декабря. У президента запланированы переговоры с сербским лидером Александром Вучичем, встретится с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

В эти же дни в Белграде будет проходить белорусско-сербский бизнес-форум. Как рассказал Брылев, на нем планируется подписать контракты на 100 млн долларов. Речь идет о контрактах на поставку белорусской сельскохозяйственной и грузовой техники, шин, молочной продукции, пиломатериалов и других товаров.