|
Блогер Серый Кот пошел по повестке в Оршанский РОВД и не вернулся
Источник материала: Партизан
Активист Дмитрий Козлов, известный как блогер Серый Кот был вызван повесткой к старшему участковому Оршанской РОВД Лилии Трушко 30 ноября на 9 часов утра в качестве "участника административного процесса".
Позже стало известно, что из отделения милиции он попал в изолятор временного содержания, до суда.
Известно, что за участие в несанкционированном массовом мероприятии "Встречи свободных людей" на площади Свободы в Минске 16 ноября на него был составлен протокол правонарушения по части 1 ст. 23.34 ч.1 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).
На 6 декабря в суде Московского района Минска назначено рассмотрение его административного дела. Какой был смысл задерживать его до суда в Орше - пока неясно.
По данным правозащитников, в начале декабря назначено более 20 судов над участниками акций и митингов, прошедших в рамках избирательной кампании. Еще на несколько человек составлены протоколы правонарушений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активист Дмитрий Козлов, известный как блогер Серый Кот был вызван повесткой к старшему участковому Оршанской РОВД Лилии Трушко 30 ноября на 9 часов утра в качестве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)