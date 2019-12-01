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Папа Римский назвал потребительство вирусом жадности
Источник материала: Партизан
Папа Римский Франциск призвал людей противостоять чрезмерному потребительству накануне Рождества, назвав консюмеризм вирусом, который разъедает веру и оскорбляет нуждающихся.
Об этом понтифик сказал во время проповеди в воскресенье, сообщает "
"Когда вы живете ради вещей, вещей никогда не бывает достаточно, жадность нарастает, а другие люди становятся препятствиями в этой гонке", - сказал он, осудив "господство потребительства".
Папа Франциск выступил с этим заявлением в воскресенье, в промежутке между двумя крупнейшими днями покупок в году во многих странах, таких как Соединенные Штаты - "черной пятницей" и "киберпонедельником".
В этом году онлайн-продажи в США достигли $7,4 млрд в "черную пятницу", что почти на 20% больше, чем в прошлом году.
Папа сказал, что "потребительство - это вирус, который разъедает веру", потому что он заставляет людей забывать о "брате, который стучится в вашу дверь".
Он призвал людей "противостоять ослепительным огням потребительства, которые будут светить везде" в этом месяце перед Рождеством.
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Папа Римский Франциск призвал людей противостоять чрезмерному потребительству накануне Рождества, назвав консюмеризм вирусом, который разъедает веру и...
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