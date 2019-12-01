ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одно ограбление музея в Германии - на этот раз в Берлине

02.12.2019 10:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Берлине ограблен музей Штази. Власти сообщили о похищении медалей и драгоценностей из коллекции музея.

Музей Штази в Берлине, где хранятся экспонаты, связанные с тайной полицией бывшей ГДР, подвергся ограблению, сообщили представители германских властей в воскресенье. 

Грабители проникли в музей через окно на первом этаже, «разбили несколько витрин, украли медали и драгоценности», говорится в заявлении полиции.

Им удалось скрыться со своей добычей незамеченными.

Точное время грабежа неизвестно, но сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в залах утром в воскресенье.


Спровоцировав частичное отключение электроэнергии, воры проникли в музей через окно и украли бесценные ювелирные украшения 18-го века, включая знаменитый Белый бриллиант весом 49 карат из коллекции саксонского курфюрста Августа Сильного.

Полиция продолжает поиски четырех подозреваемых и предложила полмиллиона евро в качестве награды за информацию, которая может привести к их аресту или возвращению похищенных экспонатов.

Однако растут опасения, что бриллианты так и не будут найдены.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Берлине ограблен музей Штази. Власти сообщили о похищении медалей и драгоценностей из коллекции музея.
 
Новости дня
Новости разные
 
На реке Сивельга погиб подводный рыбак из Слуцка и спасатель, который пытался его достать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика