В Турине эвакуируют жителей из-за бомбы времён Второй мировой войны

Источник материала: СТВ

Новости Италии. 10 тысяч человек эвакуировали в итальянском Турине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Причина – операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Местные власти обозначили две зоны безопасности: «красную» пришлось покинуть всем жителям; тем, кто оказался в «жёлтой», запрещено покидать дома.





Кроме того, над городом закрыли воздушное пространство, а также ввели ограничения для наземного транспорта. В общей сложности, неудобство в связи со спецоперацией испытывают около 50 тысяч итальянцев.



