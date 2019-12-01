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В Турине эвакуируют жителей из-за бомбы времён Второй мировой войны
Источник материала: СТВ
Новости Италии. 10 тысяч человек эвакуировали в итальянском Турине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Местные власти обозначили две зоны безопасности: «красную» пришлось покинуть всем жителям; тем, кто оказался в «жёлтой», запрещено покидать дома.
Кроме того, над городом закрыли воздушное пространство, а также ввели ограничения для наземного транспорта. В общей сложности, неудобство в связи со спецоперацией испытывают около 50 тысяч итальянцев.
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Новости Италии. 10 тысяч человек эвакуировали в итальянском Турине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – операция по обезвреживанию...
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