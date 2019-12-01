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На пожаре в Дрогичинском районе погиб гостивший у брата мужчина

02.12.2019 11:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 декабря примерно в 23:45 загорелся один из домов в деревне Симоновичи Дрогичинского района. 

По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено пламенем, кровля обрушилась. Соседи сказали, что внутри могут быть люди. 

На пожаре в Дрогичинском районе погиб гостивший у брата мужчина
Фото: Брестское ОУМЧС 

Дом принадлежит пенсионерке, которая живёт в деревне Вулька, в нём проживал 56-летний квартиросъёмщик. Мужчина не пострадал. Под обломками конструкций было обнаружено тело 53-летнего брата квартиросъемщика. Гражданин приезжал в гости. 

Пожар потушен. Уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина загорания выясняется. 

В прошлом месяце произошёл пожар в Толочинском районе.

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Новости Беларуси. 1 декабря примерно в 23:45 загорелся один из домов в деревне Симоновичи Дрогичинского района.  По сведениям Брестского ОУМЧС, к моменту прибытия...
 
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