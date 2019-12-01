Универсал, но не для картошки. Тест-драйв Kia ProCeed

Источник материала: Tut.by

Во-первых, это… смело! Безумству храброго белорусского дистрибьютора KIA поем мы песню: «благодаря» заградительным требованиям Таможенного союза наш авторынок уже давно не может предложить ничего оригинального. И тут — KIA ProCeed! Яркий «шутинг-брейк» выбивается из общей серой массы бюджетных седанов и кроссоверов, а наличие 200-сильного турбомотора под капотом версии GT делает эту новинку еще привлекательнее.





«Разборки» в клане KIA

Вообще-то в модельном ряду KIA универсал С-класса уже есть — это «обычный» Ceed, созданный на той же платформе. Он дешевле, вместительнее, имеет более широкий ряд модификаций, но — скромнее. Просто универсал. А что же тогда такое ProCeed? Та же платформа, практически тот же кузов, конструктивно идентичные подвески, но вдобавок — более яркий дизайн, настроенные на более азартную управляемость подвески и тормоза, 7-ступенчатый преселективный «робот» и исключительно турбированные двигатели под капотом. Обычный Ceed SW может оснащаться атмосферными (1,4 — 100 л. с. / 1,6 — 128 л. с.) двигателями, а в топ-версии еще и турбированным 140-сильным мотором объемом 1,4 литра. А для ProCeed этот мотор является базовым и предлагается для версии GT Line. Топ-версия ProCeed GT имеет под капотом уже 200 л. с., снятых с 1,6 литра.





Семейство Ceed включает в себя как обычные хетчбэки и универсалы, так и спортивные версии ProCeed. Последние, в свою очередь, разделены на версии GT Line и топовый GT с 200-сильным мотором, недоступным другим «Сидам».

Недешево, но стильно

Топ-версия KIA Ceed SW с 1,4-литровым турбомотором и 7-ступенчатым преселективным «роботом» 7DCT стоит 26 700 долларов, а ProCeed GT Line с тем же двигателем и КП — 25 900 долларов. Получается, больше красоты можно получить за меньшие деньги? Если вас не сильно волнуют нюансы комплектации — да. А вот если комплектация важна и без спортивного кресла с комбинированной обшивкой и прострочкой, без электропривода двери багажника, навигационной системы, многочисленных «ассистентов» и аудиосистемы JBL совсем никак, то выход есть только один: версия ProCeed GT стоимостью 32 900 долларов. Бонусом к внушительному списку оборудования и стильному дизайну версии GT будет идти 200-сильный 1,6-литровый турбомотор.



Как в старые добрые времена: KIA предлагает широкий ряд модификаций одной модели, диапазон цен простирается от 17 800 до 32 900 долларов

Смена имиджа

В прошлых поколениях KIA ProCeed был трехдверным хетчем — а сейчас маркетологи решили, что спортивный универсал покупателям будет интереснее. И в этом есть логика: на универсалах ездит вся Европа, и даже у нас продать дорогой универсал гораздо проще, чем трехдверку. Тем более — такой красивый. «Пришел, влюбился, купил» — так описали покупателей KIA ProСeed. Дистрибьютор привез два автомобиля, и оба почти сразу были проданы, без всякой рекламной поддержки. Это и натолкнуло на мысль дополнить модельный ряд KIA в Беларуси еще парочкой новых версий.

И это удачная мысль! Ведь у нового ProCeed нет конкурентов: одноклассники не могут предложить столь эмоциональный дизайн, а «шутинг-брейк» от Mercedes-Benz, Audi и уж тем более Porsche стоит гораздо дороже. Кстати, именно с последним чаще всего и сравнивала ProCeed вся журналистская братия. В ракурсе три четверти сзади KIA напоминает немецкий спорткар практически всем: и динамичной линией наклона стойки, и оптикой, и даже шрифтом надписи на крышке багажника. Интересно, а в ездовых ощущениях ассоциации с Porsche будут?



«Шутинг-брейк» от KIA не останется незамеченным на дороге. Ходовые качества тоже не разочаровывают. Но — только если спорт вы любите больше, чем комфорт

На старт, внимание, Sport!

— Обязательно включите режим Sport до начала движения, — настоятельно советовали организаторы презентации, — ощущения будут совсем другие.

Нам кажется, вовсе необязательно: спорта в ProCeed и так хватает. Даже GT Line мгновенно настраивает на боевой лад — комбинированные кресла с отличной боковой поддержкой, спортивное рулевое колесо. В GT настрой еще более агрессивный, созданный контрастной красной прострочкой, а кресло с электроприводом установлено немного ниже. Посадка удобная в обоих случаях, диапазоны регулировок широчайшие, в этом плане к KIA придраться сложно. И хотя некоторым коллегам дизайн интерьера показался недостаточно современным, мы с этим не согласны: все как раз по канонам сегмента GT.



Интерьер характерен для KIA: все функции управляются физическими клавишами, и нет нужды искать что-то в меню и подменю. Эргономика отличная, а спортивные кресла с красной прострочкой — великолепны

Версии GT Line и GT отличаются не только моторами, но и компонентами шасси. У «лайна» колеса 225/45 R17, а у GT — 225/40 R18. Подвески менее мощной версии практически идентичны обычному Ceed, а вот у GT стойки оригинальные, с более спортивными настройками. С тормозами та же история: у GT Line они идентичны обычным хетчбэкам и универсалам семейства Ceed, а у GT диаметр дисков больше.

По традиции сначала берем менее мощную версию. 140 л. с. на 1200 кг снаряженной массы и 9,4 секунды с места до 100 км/ч — это хороший, но отнюдь не выдающийся показатель. Поэтому от версии GT Line никто не ожидает взрывной динамики — скорее просто достаточной. И она эти ожидания оправдывает: турбина делает свое дело, провалов не ощущается, коробка споро переключает передачи. В какой-то момент кажется, что она делает это даже слишком быстро, потому что в любой ситуации любит переключиться повыше, но это решается просто. Один-два клика подрулевым лепестком — и можно смело выходить на любой обгон!

Единственное «но», которое обращает на себя внимание, — это очень аккуратный старт с мест независимо от желания водителя. Скорее всего, это связано с обкаткой, и электроника просто бережет коробку передач, не давая трогаться с пробуксовкой. Так что если любите драгрейсинг, нужно учитывать этот момент.

Однако вместо «драга» нам предложили оценить расход топлива в загородном режиме, и получились очень интересные цифры. В характеристиках сказано, что 140-сильный ProCeed потребляет около 5,2 литра на 100 километров пути, однако если выставить на круиз-контроле 85 км/ч, то получается и вовсе около 5. Правда, долго ехать так невыносимо, ведь ProCeed так и просится в бой!



Тяговитости 140-сильного мотора хватает и для города, и для трассы, а перед напряженным обгоном всегда можно использовать подрулевые лепестки, чтобы понизить передачу

Европейские корни KIA ProCeed ощущаются с первых метров: адаптированные под нужды Таможенного союза едут совсем иначе. Там акцент сделан на практичность и выносливость, а здесь — на хорошую управляемость и поведение на высоких скоростях. Именно поэтому, кстати, в ходе доработок для Восточной Европы дорожный просвет увеличили только до 150 мм, как у обычного Ceed. А все для чего? Правильно: для удовольствия за рулем.

И пока асфальт идеально ровный, ProCeed GT Line едет просто великолепно. Информативный руль дает полную картину о сцеплении с асфальтом, что провоцирует на несколько агрессивный стиль вождения, с попытками поскользить на развязках и пройти поворот побыстрее. И то, и другое у него получается отлично. Да и на прямой стоит отлично: чувствуется европейская «заточка»!

А вот стоит свернуть с МКАД на старую бетонку, появляются некоторые вопросы. Машина нервно реагирует на стыки, хорошо чувствует колейность. Подруливать и «ловить» не приходится, но все равно возникает желание поскорее вернуться на хороший асфальт и снова получать удовольствие от управления азартным и послушным автомобилем. А еще лучше — свернуть на полигон или картодром, чтобы посмаковать все нюансы управляемости!



На ровной дороге ProCeed GT Line великолепен: чувствуется европейский настрой! А на периферии чувствительность к стыкам и колеям удовольствия не доставляет

Газ до отказа, а там…

После GT Line испытывать 200-сильный GT на обычных дорогах было бы совсем невыносимо, поэтому в программе тест-драйва появилась самая настоящая гонка. Площадка в спортивном комплексе «Логойск» вся изрисована следами от шин дрифтовых автомобилей, а потом к ним добавились еще и наши: ProCeed GT протестировали именно в тех условиях, для которых он лучше всего подходит.

Хотя погода была вроде бы против (минус 5, сильный ветер), получить свою порцию драйва удалось всем гостям, даже тем, кто далек от авто со спортивным характером. Легкая заминка на старте (да-да, здесь тоже!), а затем — просто взрыв. Зимние шины не в состоянии сдержать табун в 200 л. с., поэтому приходится идти на хитрость: быстрый кивок правым подрулевым рычажком, и коробка переходит на вторую, уменьшая вероятность пробуксовки и делая разгон более быстрым. Змейка, правая дуга, левая, разворот, опять дуга — удивительно, но понять характер KIA ProCeed GT удалось буквально с первого круга. И уже на втором приблизиться к его пределам, нащупать грань, где нейтральная поворачиваемость переходит в избыточную и в ответ на сброс газа GT начинает плавно заносить. Если пользоваться этим правильно, то на дуге плавной игрой педалью газа можно заставить машину доворачивать такими мелкими заносами, не теряя скорости и подходя к следующему виражу по идеальной траектории.

Что интересно, система стабилизации и тягового контроля не мешает и не ощущается: машину не дергает, мотор излишне не душит. Крены тоже умеренные, а вот руль хотелось бы сделать «поострее» — в некоторых виражах приходится перехватывать. Но в целом GT ведет себя правильно, едет быстро, азартно и понятно — из десяти журналистов, которые участвовали в заездах, большая часть приехала с разницей в пределах 3 секунд.



В своей стихии ProCeed GT великолепен: управляемость очень азартная и понятная, позволяет быстро приблизиться к предельным скоростям. Что важно — ESC практически не мешает процессу получения адреналина и удовольствия

Нам запомнилось



Система фиксации грузов — не лишняя вещь для быстрого универсала



Кресла с электроприводом и контрастной прострочкой на ProCeed GT имеют более выраженную боковую поддержку и установлены немного ниже



Преселективная роботизированная коробка передач 7DTC переключается быстро, но на старте чувствуется легкая заминка. Возможно, это связано с тем, что автомобили еще на обкатке



У версии ProCeed GT более мощные тормоза, оригинальные стойки подвески, более жесткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости



В багажнике ProCeed GT есть удобный органайзер, но зато ремкомплект вместо полноценного запасного колеса



Места на заднем ряду немного, а у GT еще и кресло опущено ниже, поэтому ступни под него задний пассажир просунуть не сможет

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Kia ProCeed 1.6 Turbo Рабочий объем, см3 1591 Максимальная мощность, л. с. 200 Максимальный крутящий момент, Нм 265 Максимальная скорость, км/ч 225 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 7,5 Расход топлива, л/100 км (смешанный) 7,0 Длина, мм 4605 Ширина, мм 1800 Высота, мм 1437 Колесная база, мм 2650 Клиренс, мм 150