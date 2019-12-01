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Мирослава Дума рассказала о своей смертельной болезни

02.12.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием. Об этом пишет lenta.ru.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Miroslava Duma (@miraduma) 1 Дек 2019 в 7:08 PST

По словам 34-летней предпринимательницы, несколько месяцев назад медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев.

Звезда отметила, что данный период, хоть и довольно тяжелый, но и самый насыщенный за все годы ее жизни. «Эти последние месяцы были самыми творческими за мои 34 года. Однако успех для меня сегодня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю. Измеряется тем, какой я решила внести свой вклад в мир», — добавила предприниматель.

Дума уверена, что небрежное отношение к самой себе сыграло большую роль в ее нынешнем состоянии. «Годы самокритики, сомнений, стресса, диеты, физического, умственного и эмоционального подталкивания себя к разрушению моей иммунной системы сделали меня смертельно больным человеком», — заметила Мирослава.

Отметим, что о болезни бизнесвумен узнала случайно на ранней стадии, что подарило ей шанс на излечение. В конце публикации Дума пообещала поклонникам, что позже обязательно подробнее расскажет о страшном недуге.

 
 
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Медики обнаружили у нее редкую болезнь легких и сказали, что ей осталось жить семь месяцев.
 
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