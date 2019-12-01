Дмитрий Дюжев прочитает в Минске «Евгения Онегина»

Источник материала: Tut.by

В рамках VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» 4 марта на сцене Белгосфилармонии пройдет моноспектакль «Евгений Онегин» . Читать великое произведение Пушкина будет известный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев. Изюминкой спектакля станет музыка Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, дирижировать которым будет маэстро Аркадий Берин.



Фото предоставлено организаторами

Талантливый и многогранный актер Дмитрий Дюжев подарит зрителям одно из самых известных и значимых произведений русской классики, знакомое всем со школьной скамьи. Шедевр великого русского поэта А.С. Пушкина «Евгений Онегин» не утратил своей популярности и по-прежнему любим и почитаем миллионами людей разных возрастов. Своими впечатлениями делится Дмитрий Дюжев:

— Раньше у меня было ощущение, что «Евгений Онегин» — это про какого-то неудачника, который так ничего не смог в жизни сделать. Ни завоевать женщину, ни создать семью, ни воспитать детей… И зачем о нем столько писать? И вот спустя много лет, когда уже во взрослом возрасте я стал изучать это произведение, оказалось, что его буквально пить можно и бесконечно им наслаждаться. Я проштудировал много литературы об этом шедевре, выучил его наизусть и постараюсь со сцены прочитать так, чтобы у каждого зрителя в зале возникло желание взять роман в руки и перечитать.

Безусловно, спектакль, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает «энциклопедию русской жизни», является одним из интереснейших жанров. Каждое такое выступление делается «здесь и сейчас» и поэтому является абсолютно уникальным явлением. Дюжев обладает богатым, вкрадчивым, «омузыкаленным» тембром голоса, что делает бессмертные строки Пушкина в его исполнении обновленными и заставляет взглянуть на произведение по-новому.

Одной из главных особенностей этого спектакля является присутствие на сцене большого симфонического оркестра и специально написанная музыка Прокофьева. Великий роман в стихах предстанет перед зрителями в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Аркадия Берина.

Изысканный и духовный моноспектакль «Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр классики русской литературы.

Когда: 4 марта, 19.00 Где: Белгосфилармония Сколько: от 70 до 150 белорусских рублей Купить билет

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