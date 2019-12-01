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Дмитрий Дюжев прочитает в Минске «Евгения Онегина»
Источник материала: Tut.by
В рамках VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» 4 марта на сцене Белгосфилармонии
Талантливый и многогранный актер Дмитрий Дюжев подарит зрителям одно из самых известных и значимых произведений русской классики, знакомое всем со школьной скамьи. Шедевр великого русского поэта А.С. Пушкина «Евгений Онегин» не утратил своей популярности и по-прежнему любим и почитаем миллионами людей разных возрастов. Своими впечатлениями делится Дмитрий Дюжев:
— Раньше у меня было ощущение, что «Евгений Онегин» — это про какого-то неудачника, который так ничего не смог в жизни сделать. Ни завоевать женщину, ни создать семью, ни воспитать детей… И зачем о нем столько писать? И вот спустя много лет, когда уже во взрослом возрасте я стал изучать это произведение, оказалось, что его буквально пить можно и бесконечно им наслаждаться. Я проштудировал много литературы об этом шедевре, выучил его наизусть и постараюсь со сцены прочитать так, чтобы у каждого зрителя в зале возникло желание взять роман в руки и перечитать.
Безусловно, спектакль, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает «энциклопедию русской жизни», является одним из интереснейших жанров. Каждое такое выступление делается «здесь и сейчас» и поэтому является абсолютно уникальным явлением. Дюжев обладает богатым, вкрадчивым, «омузыкаленным» тембром голоса, что делает бессмертные строки Пушкина в его исполнении обновленными и заставляет взглянуть на произведение по-новому.
Одной из главных особенностей этого спектакля является присутствие на сцене большого симфонического оркестра и специально написанная музыка Прокофьева. Великий роман в стихах предстанет перед зрителями в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением маэстро Аркадия Берина.
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В рамках VI международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» 4 марта на сцене Белгосфилармонии пройдет моноспектакль «Евгений Онегин». Читать великое...
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