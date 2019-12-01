В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Великобритания скорбит по жертвам теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От рук злоумышленника погибли двое выпускников Кембриджского университета. Ещё несколько человек были ранены.





Нападение произошло 29 ноября. Вооруженный ножом мужчина набросился на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании. Прибывшая к месту происшествия полиция ликвидировала террориста, после того, как на нём было замечено взрывное устройство.

Напавший на прохожих в Лондоне мужчина отсидел 6 лет за терроризм





Позже выяснилось, что это был муляж. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.

Память жертв теракта почтили на траурной церемонии в Саутваркском соборе.