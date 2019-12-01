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В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета

02.12.2019 11:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Великобритания скорбит по жертвам теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От рук злоумышленника погибли двое выпускников Кембриджского университета. Ещё несколько человек были ранены.

В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета

Нападение произошло 29 ноября. Вооруженный ножом мужчина набросился на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании. Прибывшая к месту происшествия полиция ликвидировала террориста, после того, как на нём было замечено взрывное устройство.

Напавший на прохожих в Лондоне мужчина отсидел 6 лет за терроризм

В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета

Позже выяснилось, что это был муляж. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.

Память жертв теракта почтили на траурной церемонии в Саутваркском соборе.

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Новости Великобритании. Великобритания скорбит по жертвам теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  От рук злоумышленника погибли двое выпускников...
 
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