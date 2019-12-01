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В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Великобритания скорбит по жертвам теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От рук злоумышленника погибли двое выпускников Кембриджского университета. Ещё несколько человек были ранены.
Нападение произошло 29 ноября. Вооруженный ножом мужчина набросился на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании. Прибывшая к месту происшествия полиция ликвидировала террориста, после того, как на нём было замечено взрывное устройство.
Позже выяснилось, что это был муляж. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.
Память жертв теракта почтили на траурной церемонии в Саутваркском соборе.
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Новости Великобритании. Великобритания скорбит по жертвам теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От рук злоумышленника погибли двое выпускников...
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