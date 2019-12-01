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«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне кастинг состоялся в Витебске. Заявки на участие подали 13 красавиц. Плавание, игра на музыкальных инструментах, балет – то, чем увлекаются современные красавицы.
Большинство участниц – студентки вузов страны. Хорошее образование, считают, совсем не помеха в индустрии красоты. И с лёгкостью отвечают на любые каверзные вопросы требовательного жюри.
Напомним, возраст претенденток на корону ограничен правилами – от 18 до 24 лет.
Валерия Дуновская, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
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«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»
Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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