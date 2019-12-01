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«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

02.12.2019 11:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

Накануне кастинг состоялся в Витебске. Заявки на участие подали 13 красавиц. Плавание, игра на музыкальных инструментах, балет – то, чем увлекаются современные красавицы. 

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

Большинство участниц – студентки вузов страны. Хорошее образование, считают, совсем не помеха в индустрии красоты. И с лёгкостью отвечают на любые каверзные вопросы требовательного жюри.

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

Напомним, возраст претенденток на корону ограничен правилами – от 18 до 24 лет. 

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»


Анна Ионис, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Я, конечно, очень рада. Потому что переживали все мои близкие, все родные и вот, я думаю, оправдала их надежды. Девочки все сильные, красивые, все очень добрые. Мы друг друга поддерживали, думаю, у всех у нас все получится.

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»

Валерия Дуновская, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Учусь в Минске по специальности «юрист». Приехала в город Витебск, потому что отсюда родом. Решила поучаствовать в кастинге, чтобы представить свой город в дальнейшем. Я уверена в себе, в своих силах и поддержка от моей мамы – это самое незаменимое, что может быть.

«Поддержка от мамы – самое незаменимое». В Витебске прошёл отборочный тур конкурса «Мисс Беларусь – 2020»


До конца года отборочные туры пройдут во всех городах страны. Далее – областные этапы, полуфинал. Самые обаятельные и привлекательные будут бороться за титул «Мисс Беларусь» в мае в минском Дворце спорта. 

Люди в материале: Анна Ионис, Валерия Дуновская
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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