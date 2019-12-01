«Его все бросили! Его убили!..» Как уходил актер Александр Кузнецов

Источник материала: Аргументы и факты

«Почему вы все бросили его? Почему никто не звонил, не приходил? Саша умирал от рака и никому не был нужен. А он так нуждался в любви...» — взывала к совести всех и вся Мария Станко в студии популярного ток-шоу...

Привычка жениться

Александру грех было жаловаться — любви он получил сполна. Говорят, женщины падали перед ним и «сами в штабеля укладывались». Высокий сероглазый блондин с пронзительным взглядом и магнетическим обаянием, Кузнецов, вероятно, умел создавать любимым жизнь, приятную во всех отношениях. А сколько у него было женщин, вряд ли кто-то скажет наверняка.

Официально был женат трижды. Первый раз пошел под венец в 21 год с актрисой Людмилой Собко (вместе играли в агиттеатре «Товарищ»). В браке родился сын Даниил. Но вскоре Александр влюбился в сокурсницу Жанну Токарскую. А на четвертом курсе уже появилась 19-летняя Юлия Рутберг. Он оканчивал «Щуку», она только поступила. И сразу... «втюрилась».

— В училище есть традиция: первый курс обслуживает четвертый, — рассказывала мне спустя годы Юлия. — Мы гладили им костюмы, ставили декорации. Словом, так тесно общались, что сразу три первокурсницы влюбились в четверокурсников. После чего Ксюша Стриж с Игорем Минаевым и мы с Сашей поженились, а Коля Стоцкий с Ирой Климовой были близки к этому... Тем не менее все потом разошлись.

Предугадать это было, конечно, нельзя. Саша и Юля устроили настоящую студенческую свадьбу: с капустниками, поздравлениями, веселой гульбой. Жили с родителями Юли на Смоленской площади — напротив МИДа. Учились, работали (Кузнецов еще студентом «Щуки» попал в Театр на Малой Бронной), родили Гришу. И были счастливы...

Каждый выбирает по себе

Карьера Александра бодро шла в гору. Сниматься начал в 20 с небольшим (при том что до «Щуки» пять лет отучился в МАИ). А в 27 лет — благодаря Джеку Восьмеркину — обрел такую славу, что не зазнаться, не вознестись было... ну почти невозможно.



Александр Кузнецов в фильме «Привет с фронта». 1983 г. Кадр из фильма

У Кузнецова «крышу не снесло». Было понятно, что актерство — его призвание. И надо просто двигаться дальше. Шаг за шагом. Или — степ бай степ. У Александра получилось именно так. Но для этого ему пришлось отказаться от работы с... Гайдаем. «Сумасшедший!» — наверняка судачили коллеги. А он просто сделал выбор. Да и Леонид Иович, если честно, был уже не тот, что прежде. Главная роль в картине «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» досталась Дмитрию Харатьяну. А Кузнецов отправился в настоящую Америку...

— Он поехал по бизнес-визе озвучивать кино, — объясняла Рутберг. — А потом позвонил и сказал, что остается. Это было в 1990 году, и Саша считал, что в нашей странет нет ни культуры, ни экономики.



Александр Кузнецов в фильме «Мужские тревоги». 1985 г. Кадр из фильма

— Вы тогда уже расстались?

— Нет, но все шло к тому. Его решение стало последней каплей...

— Вас не звал с собой?

— Саша пригласил меня в гости, я поехала. Но поняла, что мне там делать нечего. Все чужое... При том что когда-то я очень прилично знала английский. В этой стране надо родиться. А в 25—27 лет начинать с того, чтобы мыть посуду? Кем Саша был здесь и кем стал за эти годы там — несопоставимо. Я же человек очень самолюбивый. И предпочитаю быть первой в своей стране, нежели 1051-й — в Америке.

«Я не смог ее переубедить», — признавался потом Александр. И, кажется, даже жалел... Шестилетний брак закончился разводом. Каждый пошел своим путем.



В фильме «Приморский бульвар». 1988 г. Кадр из фильма

Звезды рядом

У Кузнецова он был тернистым. Пришлось доводить английский до того уровня, когда уже не стыдно выходить на площадку. И все равно звезд с неба он не хватал. Оставался русским эмигрантом. Удел которого — в основном, роли бывших соотечественников.

К счастью, Александру удалось попасть в приличные голливудские проекты. В СССР он снимался с Евстигнеевым, Гундаревой, Джигарханяном, Гафтом. В Америке работал на одной площадке с Сильвестром Сталлоне, Джорджем Клуни, Клинтом Иствудом, Николь Кидман, Дрю Берримор, Робертом Дювалем, Сандрой Баллок... А встреча с Мерил Стрип просто изменила его жизнь. Частная беседа вылилась в актерский урок. Которым он потом щедро делился с учениками.



В фильме «Бегущий по льду» (США), 1992 г. Кадр из фильма

«Никогда не чувствовал пренебрежения к себе из-за того, что я русский», — говорил Александр. Бывало, ему аплодировала вся съемочная группа. Случалось, его эпизод снимали с первого дубля. А когда он произнес перед камерой одну фразу «Йес, ай ноу» (больше не предложили!), режиссер Клинт Иствуд решил изменить сценарий и продлил контракт на целый месяц. На студии Уорнер Бразерс!

Словом, для человека, не родившегося в Америке, все шло хорошо. Александр посещал актерские школы. Потом сам начал преподавать. Снова пошел в загс, выбрав в жены русскую эмигрантку Анну Аитову, с которой познакомился на съемках. Родился третий сын — Иван...

Однако и этому браку не суждено было продлиться долго — Анна нашла Александру замену. Он считал, «естественно, что партнеры перерастают друг друга. Мы взрослеем, мудреем, меняемся». Огорчало одно: первое время Анна запрещала ему видеться с сыном. Но потом все наладилось, Александр с удовольствием проводил время с малышом. Кроме того, с 14 лет с ним в Лос-Анджелесе жил старший Даниил...



В фильме «Аляска Кид» (США), 1993 г. Кадр из фильма

Возвращение

И вдруг, прожив в Америке 18 лет, Александр начал эпопею по... возвращению на Родину. Роль Джека Восьмеркина стала для него пророческой.

Жил он уже в основном в Москве. Но на работу еще летал в Голливуд. Хотя и в России его активно стали приглашать на съемки. Появились спектакли в Театре Киноактера. Кузнецов основал международную киношколу, запустил реалити-шоу, вел тренинги, преподавал в Школе-студии МХАТ. Еще и бизнесом занимался... Такое ощущение, что спешил. Хотел успеть по максимуму. Даром что возвращение домой было вынужденным: бизнес под Нижним Новгородом, развод в США, болезнь мамы в Москве...



В фильме «Глухарь-2». 2009 г. Кадр из фильма

Может быть, он взвалил на себя непосильную ношу? Как иначе воспринять ту вопиющую несправедливость, что светлый добрый человек, крепкий здоровый мужчина, занимавшийся спортом, йогой и танго, закончил земной путь в 59 лет?

Ведь и любимая женщина (Кристина Татаренкова из рекламного бизнеса) была. И, кажется, был счастлив. Семь с половиной лет...

В какой-то момент, вернувшись в Москву, Кузнецов думал о возвращении к Рутберг (с Анатолием Лобоцким у нее тогда возникли сложности). «Я подумал, что женщину лучше вряд ли встречу... Я прощупывал почву очень аккуратно, но войти второй раз в ту же реку не вышло».

В 2012-м он признавался, что готовится к свадьбе с Кристиной. В тот же год сын Гриша подарил первого внука... Все шло своим чередом. Может, даже лучше, чем у многих.



Александр Кузнецов с Кристиной Татаренковой, 2015 г. Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Вера, надежда, любовь

Но судьба любит шахматы. Белые начинают. А выигрывают порой черные.

В 2014-м, заподозрив проблему со здоровьем, актер пошел обследоваться и услышал страшное: «рак предстательной железы 2—3 степени». Медлить было нельзя ни дня. Опухоль тут же удалили. Александр прошел лучевую терапию. Но улучшение не наступило. Он решился на нетрадиционные методы лечения. И дважды летал к бразильскому целителю. Близкие отговаривали. Но актер верил в правильность своего пути. Даже пришел на телевидение — рассказать правду. Верил, что все будет хорошо. Признавался, что болезнь нужно принять «как знак Божий... И начать меняться».

К сожалению, вера в лучшее не спасла Александра. В 2018-м Кристина оставила его. И тут, откуда ни возьмись, явилась массажистка Мария Станко, довольно быстро перебравшаяся жить к актеру. Женщина, покинувшая на Украине законного мужа, чтобы «развеяться» в России.

Ирония судьбы

Июнь 2019-го. В студии популярной телепередачи Мария не могла ни сидеть, ни молчать. Она вставала и ходила. Кричала и махала руками. Казалось, еще минута, и она набросится на всех женщин в зале — экс-возлюбленных, подруг, учениц Александра Кузнецова. 44-летняя женщина, последние девять месяцев посвятившая себя актеру, а потом взявшая на себя смелость называться вдовой, обвиняла всех. В том числе сотрудников «секретной лаборатории в Дубне», которые якобы испытывали на Александре новейшие препараты для лечения рака. И убили его...



В фильме «Танец с саблями». 2019 г. Кадр из фильма

Как ни печально, все это было похоже на хорошо отрепетированный спектакль с приличным гонораром. Иначе зачем бы за кулисами, словно рояль в кустах, была наготове камера, заснявшая, как Мария кидается с обвинениями на бывших жен Александра, а Юлия Рутберг, не выдерживая, срывается на мат...

Подобные спектакли давно стали дурной традицией нашего ТВ: только похоронят известного человека (после смерти Кузнецова не прошло и 40 дней) — и начинается свистопляска: разборки с женами, детьми, любовницами, наследством... И, кажется, никому уже не интересно, что добрый человек и крепкий артист оставил после себя добрую сотню киноролей.

Кузнецов любил работу. Любил трех красавцев-сыновей. Да просто обожал жизнь. В которой обязательно должны были быть женщины. Незадолго до смерти он признался, что злокачественная опухоль развилась у него на фоне избытка тестостерона. Такая вот ирония судьбы. Горькая...