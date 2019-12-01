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20-летний нападающий показал лучший результат в ЧБ с 2007 года

02.12.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Энергетика- БГУ» Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2019. Футболист забил 19 мячей, пишет tribuna.


Фото: «Прессбол»

Это лучший результат высшей лиги с 2007 года, когда форвард Роман Василюк в составе «Гомеля» забил 24 гола. Отметим, что поделившие второе место в списке бомбардиров Драгун и Квашук, забили лишь по 14 мячей.

20-летний форвард в завершившемся вчера сезоне поразил ворота 10 клубов, сделал один покер и один хет-трик. При этом в сборную Беларуси его пока не берут.

 
Теги: Гомель
 
 
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