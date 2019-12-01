|
20-летний нападающий показал лучший результат в ЧБ с 2007 года
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Энергетика- БГУ» Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2019. Футболист забил 19 мячей,
Это лучший результат высшей лиги с 2007 года, когда форвард Роман Василюк в составе «Гомеля» забил 24 гола. Отметим, что поделившие второе место в списке бомбардиров Драгун и Квашук, забили лишь по 14 мячей.
20-летний форвард в завершившемся вчера сезоне поразил ворота 10 клубов, сделал один покер и один хет-трик. При этом в сборную Беларуси его пока не берут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На его счету 19 мячей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)